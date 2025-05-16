中市南區3路網全面通車 中山附醫、樹德國小周邊交通有解

南區3大路網全面通車，盧秀燕與民代出席完工祈福典禮祝福。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/16 14:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南區3路網打通啟用！包括南區樹德國小旁新闢道路、中山附醫旁建國北路道路拓寬、以及柳川德富路打通工程全面完工，市府共斥資14億，打通瓶頸路段、完善通學、就醫與人行環境，市長盧秀燕今天主持聯合完工祈福典禮宣佈通車啟用。

隨著鐵路高架化、捷運綠線通車，以及13期重劃區開發完成，盧秀燕表示，南區人口已突破12.7萬人，市府因應需求，推動建設，6年來新設10所學校，並優化交通環境，打造便捷的生活圈，市議員陳雅惠、李中、林霈涵等人也到場慶祝。

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建設局長陳大田表示，此次完工的3項道路工程，總長度近1.5公里，橫跨南區主要生活圈，有效改善交通動線，並新增聯外道路，工程期間克服多項施工挑戰，整合排水系統與交通設計，確保工程品質與實用效益。

今天通車路段有針對中山醫大及附設醫院周邊長期交通壅塞問題，進行「建國北路拓寬工程（文心南路至建國北路196號）」，總經費5億278萬元，將原先14公尺的車道拓寬至24公尺，並增設左轉偏心車道、右轉專用車道、3公尺人行道及公車寬避車彎，改善尖峰時段車流與行人安全，已於2月底通車，今年持續編列2億1700萬元進行第二期工程（建國北路196號至忠明南路）。

樹德國小周邊新闢道路「樹德二巷」，配合南區樹德非營利幼兒園、樹德國小及其第二期校舍興建需求，市府投入4億5875萬元推，新闢道路總長421公尺，並設置2.5至3公尺寬的實體人行道，提升學童通行安全及改善淹水問題，同步新設總長429公尺的雨水下水道，有效改善周邊排水問題。

另為打通長年受柳川阻隔、無法貫通的德富路瓶頸路段，市府投入4億6974萬元開闢「德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程」，道路總長184公尺，包含新建一座長37公尺、跨越柳川的橋梁及串聯德富路，全長409公尺的計畫道路，工程完工後，德富路全線貫通，連接復興北路與復興路一段，少繞行距離約500公尺，但地方批評新設交通號誌秒數過長、不符合車流狀況，影響交通，市府表示會通知交通局調整。

教育局長蔣偉民表示，樹德國小校舍新建，第二期校舍工程將完工，可於8月底開學使用，第三期校園操場及活動中心則於去年完成土地取得，活動中心已正式動工，3期校舍工程總投入超過15億元，將打造融合生態水圳與綠意美學的特色校園；樹德國小校長林佳灵指出，操場經費也已核定，預計於明年能與活動中心同步完工。

中山附醫及中山醫大旁建國北路道路拓寬工程，為文心南路至建國北路196號路段，耗資5億278萬元，將原先14公尺的車道拓寬至24公尺。（建設局提供）

樹德國小周邊新闢道路「樹德二巷」，投入4億5875萬元，新闢道路總長421公尺。（建設局提供）

市府投入4億6974萬元開闢「德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程」，道路總長184公尺。（建設局提供）

南區3大路網全面通車，盧秀燕與民代出席完工祈福典禮祝福。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕表示，隨著鐵路高架化、捷運綠線通車，以及13期重劃區開發完成，盧秀燕表示，南區人口已突破12.7萬人。（記者蔡淑媛攝）

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