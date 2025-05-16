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    觀光署再增歐陸推廣據點 阿姆斯特丹旅遊服務分處TTIC揭牌

    觀光署於阿姆斯特丹舉行旅遊服務分處揭牌，啟動歐洲推廣新據點。（觀光署提供）

    觀光署於阿姆斯特丹舉行旅遊服務分處揭牌，啟動歐洲推廣新據點。（觀光署提供）

    2025/05/16 16:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署5月15日在荷蘭阿姆斯特丹舉行「觀光署駐阿姆斯特丹旅遊服務分處」（即TTIC台灣遊客中心）揭牌儀式，由觀光署署長周永暉、駐荷蘭代表田中光、台灣觀光協會秘書長鍾逸寧及荷蘭各界貴賓共同參與。

    觀光署表示，這是台灣繼去年在巴黎設點後，歐陸再度增加一關鍵推廣據點，此一觀光旅遊據點的設立，為台灣觀光海外拓展邁入全新階段，對強化台灣在荷蘭的行銷宣傳，具重大戰略意義。

    周永暉致詞指出，阿姆斯特丹作為歐洲重要的交通與文化樞紐，設立旅遊服務分處有助於強化台灣旅遊品牌在歐洲的識別度，並深化與當地業界、媒體及消費者的連結。目前台灣與阿姆斯特丹間已有華航、長榮與荷蘭皇家航空提供每週直飛航班，便利的航網為雙邊觀光交流奠定良好基礎。

    根據觀光署統計，荷蘭是歐洲地區赴台旅客的主要來源之一，2025年訪台人次較前一年成長逾14%，今年也持續穩健上升，顯示市場潛力可期。未來分處將肩負區域推廣重任，深入經營荷蘭及周邊市場，吸引更多歐洲旅客前來台灣。

    周永暉特別提到，台灣與荷蘭在人文與旅遊面向上有諸多共通點，包括便利的公共運輸、自行車友善環境，使旅客能輕鬆探索在地文化；同時台灣素有「美食之島」美譽，擁有多家米其林星級餐廳，深受國際旅客喜愛。

    在永續觀光方面，台灣持續推動綠色旅遊，2025年已有7處景點通過國際認證，展現對環境友善旅遊的堅持。誠摯邀請荷蘭朋友親臨台灣，體驗多元、永續且富有人情味的旅遊魅力。

    駐荷蘭代表田中光也表示，觀光署於阿姆斯特丹設立分處，不僅提供即時旅遊資訊與服務，也象徵台荷人文交流再邁新里程。他指出，荷蘭與台灣有400年的交流，如今觀光旅遊服務中心的設立，為台荷連結極具歷史意義，雙方同為海洋國家，並共享自由民主價值，期盼透過觀光合作促進更多實質交流，加深民間理解與友誼。

    揭牌儀式後，隨即舉辦「阿姆斯特丹觀光推廣說明會」，吸引50位荷蘭當地旅行業者與媒體代表熱情參與。活動中除全面介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源外，也邀請宏祥旅行社、雄獅旅遊、儷庭旅行社、歐洲皇室旅遊及飛亞旅行社等我國業者，與荷蘭同業進行面對面交流。

    華航與長榮航空也於會中介紹直飛航線與未來合作機會。現場互動熱絡，成功促成多項潛在合作，並引發荷蘭媒體高度關注，為台灣拓展歐洲市場注入新動能。

    觀光署強調，阿姆斯特丹分處將做為台灣觀光於歐洲的重要前哨，未來除持續推動行銷活動外，也將加強與當地觀光產業、媒體及意見領袖的合作，全面提升台灣旅遊品牌的國際競爭力，推進歐洲市場拓展。

    觀光署長周永暉（左）致贈駐荷蘭代表田中光大使紀念禮《16條多元路線徽章》。（觀光署提供）

    觀光署長周永暉（左）致贈駐荷蘭代表田中光大使紀念禮《16條多元路線徽章》。（觀光署提供）

    交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處設立，對強化在荷蘭的行銷具重要戰略意義。（觀光署提供）

    交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處設立，對強化在荷蘭的行銷具重要戰略意義。（觀光署提供）

    周永暉率領的台灣觀光隊，獲荷蘭媒體熱烈關注，為拓展歐洲市場注入新動能。（觀光署提供）

    周永暉率領的台灣觀光隊，獲荷蘭媒體熱烈關注，為拓展歐洲市場注入新動能。（觀光署提供）

    揭牌儀式後，隨即舉辦「阿姆斯特丹觀光推廣說明會」。（觀光署提供）

    揭牌儀式後，隨即舉辦「阿姆斯特丹觀光推廣說明會」。（觀光署提供）

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