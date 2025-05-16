世壯運再爆「動員學生當觀眾」 林亮君：每人補助150元

林亮君爆，蔣市府動員國中小師生當世壯運觀眾充場面。（林亮君研究室提供）

2025/05/16 15:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會17日起登場，台北市議員林亮君昨（15日）質疑蔣市府要求公務員到場當觀眾充數，深夜又有老師向她爆料，教育局要求各校動員師生進場觀賽，每人還補助150元。世壯運執委會回應，國際賽事對師生是最好教學，為鼓勵性質而非強迫。

林亮君表示，昨日她質疑市府動用民政系統，包車帶人看比賽，還發加班費，硬湊觀眾人數後，立刻接到老師的反應，蔣市府竟將腦筋動到學校頭上。

請繼續往下閱讀...

她指出，教育局要求各校動員師生進場觀賽，每人補助150元（誤餐費、交通、雜支），還要學校「先墊後報」。老師還得處理簽核、排課、行政出勤，搞得像辦公務差事一樣，難道這就是台北市長蔣萬安口中的「鼓勵參賽」？

她批評，全台北市老師、學生、公務員通通被蔣萬安市府拉去當充場工具，教育資源、行政資源被拿來當作營造賽事觀眾場場爆滿的假象，雙北為了舉辦世壯運砸下10億元，台北市分攤約9億元，行銷預算就超過3200萬元，票房卻差成這樣，只能花錢動員找觀眾？蔣萬安撒錢充場面，還敢說沒有KPI，騙誰啊？

林亮君今更指出，教育局於5月7日召集全市國中小開會，要學校安排老師、學生進場觀賽，而且還要觀看「特定場次」才能拿到教育局補助的150元，而這些「特定場次」正好有「轉播」，擺明了就是要讓畫面好看！

她批評，票房慘就直接承認沒關係，蔣萬安直接大聲疾呼誠徵世壯運觀眾就好，但這樣干擾老師排課、影響學生受教權行為，真的令人火大。

世壯運執委會回應，世壯運是國際賽事，對於台北市師生們是最好的教學、教育情境、認識國際賽事、運動項目，一起歡迎國外選手到台北來，具有教育價值，為鼓勵性質而非強迫，提供學校教職員生含誤餐費、車資及雜支每人150元。

林亮君爆，蔣市府動員國中小師生當世壯運觀眾充場面。（林亮君研究室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法