國網中心聯合輝達、AMD、鴻海 成立「台灣算力聯盟」

「台灣算力聯盟」啟動大會，國研院國網中心主任張朝亮（前排右3）與AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算（Ubilink.AI）、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等代表合影。（國網中心提供）

2025/05/16 13:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕科研邁向AI（人工智慧）高速發展，為因應多元化需求，AI算力已成基礎建設，台灣串聯政府與民間力量，由國家高速網路與計算中心發起，聯合交通部中央氣象署，以及輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD（超微半導體）、友崴超級運算（Ubilink.AI）、緯謙科技等，成立「台灣算力聯盟」，強化布局、提升台灣競爭力與韌性。

國網中心指出，該算力聯盟為公私合作平台，願景要凝聚頂尖力量，整合資源促進交流，並推動「主權AI」，建立自主、可信、可持續的算力生態系，聯盟運作初期，將以會員間算力資源交流與相互支援為基礎，促進共享與媒合。

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聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求。而展望全球市場，聯盟未來將協助會員所需的關鍵技術，如自由開源軟體、雲端介面等，推動技術交流與共享，強化算力產業外銷競爭力。

國網中心指出，台灣算力聯盟的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步。未來將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐之單位，皆可依成員共識申請加入。

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