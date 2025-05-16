接連爆！鴨肉三分「不」熟、煎包疑見蟑螂腳 南市衛生局出手查

台南餐飲業者被爆出鴨肉食材處理有衛生疑慮，衛生局派員前往稽查。（南市衛生局提供）

2025/05/16 13:51

〔記者王姝琇／台南報導〕台南餐飲業者被爆出鴨肉食材處理有衛生疑慮，又接連有網友反映另一水煎包店販售的水煎包內陷驚見蟑螂腳。衛生局分別前往進行相關稽查，責令業者限期改正。

台南神農街一攤現煎鴨胸近期因「熟度」問題飽受爭議，被大批網友質疑鴨胸似乎根本沒熟，懷疑裡面仍有細菌。業者反駁強調，鴨胸絕對不是沒熟，而是完美三分熟。衛生局派員前往稽查。

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衛生局指出，查核該店家作業環境區分生熟食砧板及刀具，惟仍有冷凍原料解凍時應防止品質劣化、清洗作業應防止清潔劑或消毒劑污染食材、包裝材料及食品接觸面等缺失，衛生局已責令該業者限期改正，倘若複查不合格，將依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，安平某水煎包店近期因男店員長相英俊，加上只穿著背心、圍裙，秀出二頭肌而暴紅，吸引大批民眾朝聖，卻有人跟風後在煎包內吃到疑似蟑螂腳，讓民眾相當傻眼，業者也出面致歉。

衛生局前往進行相關稽查，發現該店作業環境保持清潔有防塵措施、食材離地放置未發現異狀，現場未見有病媒出沒，惟仍有未冷藏冰箱溫度未符合規定、未能出具食品從業人員健康檢查等缺失，已責令該業者限期改正，倘若複查不合格，將依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另，水煎包店未辦理食品業者登錄，亦命其者限期改正，倘若複查不合格，將依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台南某水煎包內吃到疑似蟑螂腳，衛生局前往進行相關稽查，業者也出面致歉並進行全面清消。（南市衛生局提供）

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