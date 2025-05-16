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    花盛開卻不結果 雲林荔枝產量大減獲救助

    受3月中旬低溫影響，雲林縣種植的荔枝結果不佳且落果嚴重，產量大約只有3成。（雲林縣府提供）

    受3月中旬低溫影響，雲林縣種植的荔枝結果不佳且落果嚴重，產量大約只有3成。（雲林縣府提供）

    2025/05/16 14:41

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年荔枝花盛開，農民滿心期待可以大豐收，但受3月中旬低溫影響，結果不良且落果嚴重，農民推測產量大概只有3成，雲林縣府經四方會勘確定損害程度超過3成，建議農業部公告救助。農業部今（16）日公告黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元，玉荷苞等新品種荔枝每公頃10萬元。

    縣府農業處指出，雲林縣荔枝種植面積約77公頃，其中古坑鄉有43公頃最多，其次斗六市有16公頃，上月底陸續接獲農民及公所反應，指荔枝結果不佳、落果嚴重，懷疑是3月中旬連續低溫及降雨造成的遲發性災害。

    農民說，今年荔枝開花狀況極佳，加上沒有荔枝椿象危害，期待今年可以豐收，沒想到花乾枯掉落、結果不佳，有結果也落果嚴重，樹上結果狀況寥寥無幾，預估產量不到正常的3成。

    農業處日前邀請農糧署農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、農糧署中區分署雲林辦事處進行現勘，確實是受3月中旬低溫影響，受災情況超過3成，會後函請農業部公告救助，黑葉荔枝每公頃6萬2000元，玉荷苞、糯米荔枝、玫瑰2荔枝等新品種荔枝每公頃10萬元。

    農業處表示，農業部今天公告救助，受災農民可在5月17日至6月2日到土地所在地公所申請。

    縣府農業處長魏勝德提醒，種植作物受天然災害影響導致受損，除向公所通報，請農民可以利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災田區遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證以作為認定依據。

    受3月中旬低溫影響，雲林縣種植的荔枝結果不佳且落果嚴重，樹上果實稀疏。（雲林縣府提供）

    受3月中旬低溫影響，雲林縣種植的荔枝結果不佳且落果嚴重，樹上果實稀疏。（雲林縣府提供）

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