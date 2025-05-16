環境部發布空品白皮書 未來加嚴交通、工廠及生活污染源

環境部花半年收集各界意見，彙整最新的「空氣品質政策白皮書」並發布，將檢討交通、營建、工廠等污染源排放，並關注生活健康影響，推動未來空污防治方案及修法。（記者吳柏軒攝）

2025/05/16 14:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕空氣污染對人體健康帶來風險，環境部耗時半年收集民眾意見，邀專家精煉等，今（16日）公布「空氣品質政策白皮書」，不只宣示2035年PM2.5標準年均值要降到8微克，也將鎖定交通、營建、工廠等加嚴管理，甚至校園、醫院周邊也擬設空品維護區，強調車輛不怠速，室內空品則推廣改變烹調習慣亦有助健康。

環境部長彭啓明表示，自己5、6年前發現有氣喘，對空污特別敏感，而環境部過去10年在前環保署長李應元等貢獻下，PM2.5年均值從24降到去年12.8微克；這次透過半年收集公民意見，專家精煉盤點，歸納出空品白皮書，共42巷未來行動議題，其中更將健康導向訂出空品願景，2025年要PM2.5要降到8微克。

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環境部大氣環境司長黃偉鳴說，公民關注空污議題，交通占27％、工業23％、民生污染20％，可見公民意識抬頭，白皮書亮點中，工廠將增加有害空氣污染物管制；交通則關注燃油品質、稽查不法改裝甚至關注煞車及輪胎導致的空污微粒；也擬劃設校園、醫院、住宅等空品維護區，「要告訴家長，接送小孩車輛怠速，製造的空污都是小孩吸」。

以及過往營建工程等，並未管制工程車輛的空污排放，目前僅有進入環評的建設被環評委員要求管理，黃偉鳴表示，未來擬修法取得授權制定相關規範，後續建立遙測、監控與開罰。

彭啓明也舉例生活空污暴露風險，如自己搭公車，只會到站前1分鐘才衝去等，因為曾用儀器測得公車站瞬間PM2.5達80幾微克；還有許多婦女得肺腺癌，但不抽菸無二手菸，近期國際論文已發現，煮飯開瓦斯會讓PM2.5冒出來，將加強室內空品防範與宣導；未來也將優化空品預報，優化計算，讓AQI預報精準應變。

中央大學環工所教授張木彬認為，節約能源如關燈也有助減少空污，因台灣8成發電為火力，會產生空污，另提臭氧問題亦待解；中央大氣科學系教授林能暉也提醒，歐盟已將空品健康概念往下推，從關注PM2.5進展到關注PM1更細的微粒。

長榮大學綠能與環境資源系教授賴信志認為，汽機車在身邊，影響健康最大，呼籲民眾降低交通排放源；國衛院研究員陳裕政更點出，已有研究發現200奈米微粒跑到實驗動物的腦中，過去PM2.5討論影響心血管，未來PM1更小跑到腦部，是下一個健康挑戰。

環境部長彭啓明舉自己患有氣喘，對空污敏感，提醒民眾關注生活周遭的空污，如等公車、煮菜時的PM2.5。（記者吳柏軒攝）

環境部發布「空氣品質政策白皮書」，這次從民間收集570項意見，其中關注交通空污占27％、工廠污染23％、民生污染20％，並找來國內外專家學者共同精煉濃縮，匯聚4大章節42巷未來行動。（記者吳柏軒攝）

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