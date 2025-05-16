世新下學年推30人開課門檻 學生今自辦公聽會

世新大學設「選修課須滿30人才得以開課」門檻，學生今（16）日中午自辦「世新大學學生修課權益公聽會」。 （記者林曉雲攝）

2025/05/16 13:30

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學增設「選修課須滿30人才得以開課」門檻，學生發起「我們不要30門檻」行動，今（16）日中午自辦「世新大學學生修課權益公聽會」，學生表示，校方在114學年（今年8月起）啟用新選課系統，更進一步推動，選課第一階段開課人數未達30人即自動刪除課程，修課學分上限自25學分降為22學分，質疑世新學生的課表正逐步脫離自身控制，「選課權益」不應該是學生只能被動接受結果，公聽會正進行中。

新聞系3年級學生陳承表示，校方自113學年起推動「開課門檻30人下限」，導致具專業性但選修人數較低的課程，接連遭到停開，任何制度變動均直接影響學生選課自由與學習規劃，相關決策流程亦引發學生對資訊公開與參與機制的質疑，在學生多次反映與行動下，校方多以「市場機制」與「課程新陳代謝」為由，卻未正面回應學生的各種疑慮。

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廣播電視電影學系教授林承宇表示，他授課迄今的課名都一樣，但他的教材是不斷改變，課程內容也引入AI，課名沒有AI，重點是老師的課程要給學生什麼啟發，需要有良好溝通和討論，修課的不是董事長和校長，修課的是學生，他要求學生3次未到，平日成績0分，但有些課，大家搶破頭，竟有學生坦言他整學期沒有去上課竟仍拿到97分。

社會發展研究所教授陳信行表示，他在世新26年，2014年左右的通識課是由大量老師投入研發新課程，甚至開過10個人的通識課，校方不應該採取掛羊頭賣狗肉式的溝通。

校方教務處代表說明，所設30人門檻，只有針對日間部選修課，促進前瞻課程的開設，符應AI快速發展，113學年停開課程占比5％，比例屬於合理，114學年會啟用新選課系統，作很精細的估算，開課情形應可符合學生選修的需求，113學年有81班是小班開課，涉及學生畢業資格的如英語系第二外語，10個學生也照開課，校長和教務長等也多次和學生座談說明。

廣播電視電影學系教授林承宇（右二）表示，他授課迄今的課名都一樣，但他的教材是不斷改變，課程內容也引入AI，課名沒有AI，修課的是學生，應要有良好溝通。 （記者林曉雲攝）

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