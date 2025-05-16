新北技職打造AI、無人機等未來科技人才鏈 60多場職探課免費報名

新北市教育局長張明文指出，市府設立2030年完成「未來科技人才鏈」計畫目標，佈局9大科技領域人才培育，同時結合16所職業試探中心開設新未來產業體驗課程，首波60多場體驗課程5月中起開放免費報名。（記者黃子暘攝）

2025/05/16 12:15

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）風潮席捲全球，影響教育政策改變，新北市教育局長張明文指出，市府設立2030年完成「未來科技人才鏈」計畫目標，將陸續投入1億元、串聯7所公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI、汽車醫美、無人機、擴增實境／虛擬實境（AR／VR ）、5G應用、智慧製造及區塊鏈等9大科技領域，同時結合16所職業試探中心開設新未來產業體驗課程，首波60多場體驗課程5月中起開放免費報名。

張明文說，首波7所學校、職探中心開設60多場「未來科技開放體驗」，活動包含涯試探、暑期育樂營、開放參訪等，希望讓學生在實地走入科技課程場域的過程探索符合自身志向的未來道路，報名資訊可至「新北市技職教育資源網」查詢。

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教育局表示，「未來科技人才鏈」旨在整合學校、產業、科技大學與證照體系，協助學生從國中端開始試探科技職涯，釐清志向與興趣並進一步接軌產業，厚植就業競爭力；新北市在無人機領域，有瑞芳高工成立「無人機AI創新應用中心」，課程延伸至陸海空無人載具應用與操作證照訓練；在AR／VR應用方面，鶯歌工商是教育部指定的「AR／VR 5G新科技學習示範基地」，並與科技大學共同開發課程培育專業人才。

此外，教育局補充，在智慧製造與控制技術方面，新北高工設立「移動式機器人基地」及「資訊國手培訓中心」，該校資訊科二年級學生彭彥富在亞洲技能賽中勇奪商務軟體設計項目奪金，彭彥富將此歸功於學校培訓助他奠定扎實基礎；淡水商工與企業攜手設「智慧控制認證中心」，控制科二年級學生陳玟霓說，中心課程引導他們掌握物聯網與機械手臂應用，提升證照與實戰力；在金融科技領域，則有三重商工設置「金融沙盒育才中心」，整合區塊鏈與加密貨幣模擬交易課程，攜手科大、銀行開發實作導向課程。

新北市教育局長張明文指出，市府設立2030年完成「未來科技人才鏈」計畫目標，佈局9大科技領域人才培育，同時結合16所職業試探中心開設新未來產業體驗課程，首波60多場體驗課程5月中起開放免費報名。（記者黃子暘攝）

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