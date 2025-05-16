「引擎蓋」高空掀起急返高雄小港機場！ 華信航空回應了

華信航空AE301原訂16日上午7點20分從高雄飛向金門的行程中，疑似引擎罩脫落事件，機長當下返回小港機場，所幸飛機平安降落，機上人員均安。（性別教育博士蔣琬斯老師提供 ）

2025/05/16 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華信航空今日發生一起疑似引擎罩脫落事件，華信航空AE301原訂16日上午7點20分從高雄飛向金門，行程中疑似引擎罩脫落事件，機長當下返回小港機場，所幸飛機平安降落，機上人員均安。

綜合媒體報導，性別教育博士蔣琬斯老師在社群平台Instagram貼出一張飛機引擎照，可以看到飛機引擎罩打開，內部的零件與電線露出，原PO在貼文中表示，飛機起飛沒多久就開始出現很不自然的咚咚咚聲，飛機一直搖晃，大家看這窗外驚呼，呼喊空服員，最可怕的是，空服員什麼都沒講，但眼神驚恐！連她都嚇到，讓原PO更害怕了，有乘客把神像端出（整尊的廣澤尊王），不少人在唸佛號，阿彌陀佛！幸好最後成功返航高雄機場，落地那瞬間真的好感動，阿彌陀佛！

請繼續往下閱讀...

華信航空今日稍早回應，已經另外安排其他航機於9時50分順利飛往金門，而今日AE301高雄飛往金門的班機，起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航，續依標準作業程序處理。已另外安排其他航機於9:50順利飛抵金門，造成旅客不便之處，敬請見諒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法