9月起學生手機集中管理 新北教局：多方溝通建立符合大家期待制度

教育部預計自9月起針對高中以下各校收手機，新北教育局長張明文（中）回應相關議題。（記者黃子暘攝）

2025/05/16 13:12

〔記者黃子暘／新北報導〕教育部針對高中以下各校預計於9月起將學生手機集中管理，細節則由各校自主訂定，新北市教育局長張明文今（16）日針對此議題受訪表示，教育部最新規定尚未到各縣市，大方向應是授權各地方政府、各校訂定合理使用範圍，新北市需要透過民主機制、校務會議等多方溝通建立符合大家期待，也減少3C負面影響的好制度。

張明文指出，如何建立不干擾上課的手機使用原則，目前教育部並未有最新規定送至各縣市政府，大方向應是授權地方、各校訂定合理使用範圍，在時間、使用機制方面，新北市教育局希望建立一個對於課程不干擾的合理取用範圍，但這一塊需透過民主機制、校務會議以及更多溝通管道討論，使各校可建立符合大家期待的好制度。

請繼續往下閱讀...

張明文指出，希望各校在學習過程中能盡量降低3C造成的負面影響，也能夠透過3C取得良性學習機會。

而在教育部手機管理規定消息曝光之前，板橋高中學生因8月即將就任的新校長劉淑芬現在服務的中和高中有手機禁令，在校園掛出巨幅布條嗆聲「淑芬若獨裁就滾出板中，板中生不需要威權校長」，事件引發輿論關注，劉淑芬則已對此澄清板中學風自由，會尊重學生意見表達，不會秋後算帳，且網傳中和高中手機禁令在她服務中和高中前就存在，後經討論調整做法，相關傳聞是誤會，她不是「女暴君」。

張明文針對此議題表示，尊重各校民主與良性對話機制，事件過程、結果都是一個機會教育，希望培養孩子成為理性、具獨立思考判斷能力的公民，這也是教職者的責任，期待各校發揮教育功能，以教育局立場鼓勵校園建立良性溝通機制，各校校長遴選都依照規定辦理，市府一定會藉由公平透明的遴選制度派任好校長到各校服務，個案部分仍希望妥善建立良善溝通機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法