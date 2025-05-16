移動豪宅現蹤！市價逾千萬藍寶堅尼台南開基玉皇宮「淨車」

法師執行淨車儀式，尤其面對高檔車每個動作都小心翼翼，也請車主在場跟著。（開基玉皇宮提供）

2025/05/16 13:06

〔記者王姝琇／台南報導〕新車價逾千萬的藍寶堅尼SUV LAMBORGHINI URUS駛進開基玉皇宮廟埕，原來是車主特地將買來的二手車開來請法師淨車，解決諸事不順等問題，引起眾人圍觀！

無論是購買新車、二手車，甚或是發生事故後，不少民眾會先到廟宇進行「淨車」儀式，以求將車輛的煞氣、汙穢之氣消弭，確保行車出入平安。開基玉皇宮幾乎每天都有信徒來淨車，常見賓士、BMW等百萬名車進出，但要巧遇造價不菲的千萬藍寶堅尼「淨車」，可就不那麼容易了。

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廟方人員轉述車主說法表示，買完這輛車之後諸事不順，所以就來廟拜拜順便把車淨一下，畢竟是二手車，不知前手狀況。雖是二手車，車價也要900萬元，而URUS新車價則要高達1300萬元。

廟方也分享，玉皇宮淨車是由專業法師執行，面對高檔車更是戒慎恐懼，雖然一切照淨車標準流程進行，但在用香爐淨車子內外時，都會要求車主在場跟著，目的是擔心日後車子有任何損傷，回頭說是淨車所致。就曾有車主發現椅墊燒出一個洞，回來說是淨車香灰燒的，所以廟方規定，進行車內淨車一定請車主跟著，尤其是這種動不動修理就數十萬的高檔車，法師承擔不起賠償。

少見藍寶堅尼SUV LAMBORGHINI URUS來到台南開基玉皇宮進行淨車儀式。（開基玉皇宮提供）

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