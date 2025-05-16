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    罕見「魚柱」畫面曝光！澎湖海域鯨鯊頻現蹤原因解密

    葉生弘浮潛團隊在虎井與外垵間海域遇見魚柱。（葉生弘提供）

    葉生弘浮潛團隊在虎井與外垵間海域遇見魚柱。（葉生弘提供）

    2025/05/16 12:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域近日頻頻發現「溫柔的巨人」鯨鯊蹤影，在七美、南方四島、湖西查某嶼海域，都有人目擊，疑似追逐食物而來，將軍葉生弘浮潛團隊，在虎井與外垵間海域，遇上成千上萬尾白堯及丁香，形成罕見從水面到水下10米的魚柱奇觀，認為就是這幾年為什麼那麼多鯨鯊來澎湖海域的主因。

    根據文獻記載，丁香魚是沿近海中上層的洄游性小型魚類，分布在印度洋到西太平洋區，北到日本、南至澳洲都有丁香魚的蹤跡。丁香魚喜歡在清澈的大洋、礁區、近海沿岸、潟湖等水域，以浮游生物、矽藻、橈腳類以及其他小型無脊椎動物等為食物。

    每年3到9月是丁香魚的產卵期，此時丁香魚群會洄游到水深10-50公尺左右之礁區，以不規則的方式快速游動，魚群與魚群之間會互相追逐，當魚群身體觸碰到海底時，雄魚也會排出精液，讓原本清澈的水呈現煙霧狀，產出的丁香魚魚卵會黏在海床或海藻上生長。鯨鯊主食除了浮游性生物外，也食用小魚，丁香就是其中之一。

    過了產卵禁漁期，漁民主要會用流刺網、巾著網、棒受網等漁具漁法捕撈丁香魚。澎湖當地的漁民會將5月左右約3公分的丁香魚稱為「小丁」，6、7月長大一點大約5-7公分的丁香魚稱為「中丁」，8月以後長到7公分以上之丁香魚則稱為「大丁」。澎湖今年丁香魚禁漁期延長為4月20日起至6月1日止，並劃設自主管理禁漁區。

    虎井與外垵間海域，成千上萬尾白堯及丁香形成魚柱奇觀。（葉生弘提供）

    虎井與外垵間海域，成千上萬尾白堯及丁香形成魚柱奇觀。（葉生弘提供）

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