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    高溫炎熱到下週！氣溫上探36度 大台北午後注意雷陣雨

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/16 11:54

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期整週陽光普照，白天熱到要烤焦。中央氣象署指出，未來一週台灣周邊仍會維持西南風為主的環境，並偏向高溫炎熱，白天晴到多雲，午後有雷陣雨的天氣，且各地白天氣溫普遍31度以上，局部地區高溫可達36度。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今日各地晴到多雲，僅東半部、恆春半島有迎風面局部短暫陣雨，且有機會出現較大雨勢，另午後大台北、嘉義以南、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    明後2天天氣也與今日類似，明日花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地多雲到晴，中部以北、宜花地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，且山區有局部大雨發生機率。

    後天因鋒面靠近北部海面，雖沒有直接影響台灣，仍造成台灣周邊水氣偏多，環境較不穩定，白天各地晴到多雲，但宜花有局部短暫陣雨，台東、清晨至上午的西半部沿海有零星短暫陣雨，午後有各地有局部短暫雷陣雨，且北部、宜蘭各山區有局部大雨發生機率。

    下週一至週四各地仍是維持多雲到晴的好天氣，環境維持西南風，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭、花蓮，以及各山區有局部短暫雷陣雨。

    此外，已經時過5月中，至今太平洋尚未有任何颱風發展，也暫未出現有潛力發展為颱風的熱帶擾動或低呀，對此黃恩鴻表示，雖過去4月、5月偶爾有颱風出現，但整體來說數量並不多，目前太平洋高壓相當強勢，若稍微往北走，西南季風就可能帶來梅雨季，但還無法預估何時會有颱風發展。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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