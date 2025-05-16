新竹高商新校長廖俊仁接任 新竹女中校長林桂鳳通過續任

新竹高商新任校長將由與新竹有淵源的廖俊仁接任，預計8月1日上任。（照片資料取自網路）

2025/05/16 12:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕國立高中職校長新任及續任結果已由教育部國教署公佈，其中新竹高商校長劉曉雯任期屆滿轉任竹南高中校長，而新竹高商校長則由前新竹高工教師及主任和羅東高工現任校長廖俊仁接任，而新竹女中校長林桂鳳也順利通過續任評鑑，連任成功，將繼續帶領百年竹女邁入下個百年，新任期今年8月1日就任。

新竹高商校長劉曉雯因8年任期屆滿，確定轉任竹南高中校長，但其心心念念的仍是新竹高商新教學大樓的蓋建計畫，由於目前仍卡在老舊校舍的文資審議階段，也成為新教學大樓能否如期蓋建的變數，劉曉雯說，這是她任內未完成的心願之一，期以學生教學環境場域為出發點，保障學生的受教空間與權益，更相信市府與教育部和新任校長會有智慧營造雙贏。

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而新接任的校長廖俊仁則與新竹市頗有淵源，擔任新竹高工的專任教師多年，更是新竹高工的圖書館及教務主任，成為候用校長後也順利遴選到金門高中擔任校長，後又成為羅東高工校長，如今順利遴選到新竹高商，算是回鍋新竹家鄉服務。

而新竹女中校長林桂鳳，本身也是竹女校友，去年帶領師生與竹女校友完成新竹女中百年校慶相關活動，此次也順利通過續任，連任成功，將持續帶領竹女邁向下個百年。

新竹高商校長劉曉雯因8年任期屆滿已確定轉任接竹南高中校長，其心心念念的就是新竹高商新教學大樓計畫未完成，期在古蹟與保障學生就學環境中達到平衡。（記者洪美秀攝）

新竹女中校長林桂鳳確定獲續任，連任成功，將繼續帶領竹女邁向下個百年。（記者洪美秀攝）

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