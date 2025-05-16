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    享受跑上國道居高臨下 埔里山城派對馬拉松開始報名

    「埔里山城派對馬拉松」第4年跑上國道6號西行線，目前已受理報名。（資料照，埔里愛跑協會提供）

    「埔里山城派對馬拉松」第4年跑上國道6號西行線，目前已受理報名。（資料照，埔里愛跑協會提供）

    2025/05/16 12:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕邁入第10屆的「埔里山城派對馬拉松」，是第4年獲高公局核准跑上國道6號西行線，今年將在10月19日舉辦，分全馬、半馬、12公里和5公里親子組，除親子組不上國道，其餘皆可享受在國道居高臨下的快感，沿途補給站則準備各種埔里美食讓選手補充體力，完賽還有生吐司等多種伴手禮。

    「Puli Power埔里山城派對馬拉松」邁入第10年，由觀光產業聯盟協會、日月潭觀光圈聯盟主辦，委由埔里愛跑協會承辦，分為42.195公里馬拉松組、21公里半馬組、12公里挑戰組及5公里親子組，其中每組限1500人報名，總計受理6000人報名參加。

    埔里鎮長廖志城指出，該場馬拉松派對從福興溫泉區起跑，一路經過中台禪寺、正德大佛、地母廟等景點，沿途補給站提供非常多的美食，茭白筍、百香果汁、紹興香腸、烤豬肉、紹興酒蛋、炒米粉、菜頭湯、玫瑰花茶、甘蔗汁、18度c巧克力等應援，讓跑者跑馬拉松也賞美景、吃美食。各組完賽後，還能兌換香菇太空包、生吐司、專屬的客製化伴手禮等紀念禮品。

    「埔里山城派對馬拉松」今年是第4年跑上國道6號，分4組，每組受理1500人報名。（資料照，埔里愛跑協會提供）

    「埔里山城派對馬拉松」今年是第4年跑上國道6號，分4組，每組受理1500人報名。（資料照，埔里愛跑協會提供）

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