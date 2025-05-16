世壯運明開幕 新北5/18辦閩客原文化體驗市集

張明文表示，教育局與客家事務局、原住民族行政局攜手舉辦多元文化市集，活動規劃「台味鬥陣」、「客庄探索」、「原民玩藝」主題區。（新北市教育局提供）

2025/05/16 12:04

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在明（17）日開幕，新北市教育局長張明文表示，新北市府推出「新北城市派對─文化體驗市集」活動，將於18日下午1點至5點在板橋體育場運動廣場登場，活動集結閩南、客家、原住民3族群文化元素，規劃彈珠檯、擂茶體驗與部落編織體驗攤位、展演活動、闖關遊戲。

張明文表示，教育局與客家事務局、原住民族行政局攜手舉辦多元文化市集，活動規劃「台味鬥陣」、「客庄探索」、「原民玩藝」主題區，設有彈珠檯、擂茶體驗與部落編織等體驗活動，邀請民眾感受各族群的生活智慧與文化底蘊，歡迎世壯運國際選手前來穿越「台味時光隧道」，感受台灣多元文化的風貌與魅力。

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教育局補充，現場除展攤活動外，也邀請文山國中醒獅團、客語樂團「東東樂團」、新北市客家文藝交流協會二胡班、旅北都蘭部落文化藝術團及傳源文化藝術團現場表演，內容包括祥獅獻瑞、客語樂曲、阿美族複音吟唱與泰雅傳統歌舞，展現台灣族群文化。

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