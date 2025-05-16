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    天冷影響康乃馨盛開期錯過母親節 嘉義市學子認購助花農

    嘉義市北園國小與嘉義市農會四健會合作認購康乃馨，幫助花農減輕損失。（記者林宜樟攝）

    嘉義市北園國小與嘉義市農會四健會合作認購康乃馨，幫助花農減輕損失。（記者林宜樟攝）

    2025/05/16 12:10

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年春天氣溫較冷，嘉義市康乃馨大量開花時間延後，卻錯過5月母親節檔期，導致滯銷，價格崩盤，花農欲哭無淚；北園國小與嘉義市農會四健會合作進行認購，採買1254朵康乃馨，更帶著一部分康乃馨到社區裡的博仁老人養護中心送給長輩，幫助花農度難關，也讓長輩感受孩子的愛心。

    嘉義市花卉產銷班第一班班長鄭文彬說，約5個月前種花因應母親節檔期，但今年春天氣候較冷，開花時間延後，且市場上有大量的中國、新加坡進口康乃馨，國產康乃馨受衝擊，嘉義市區的康乃馨約5月10日才大量開花，卻也錯過檔期。

    鄭文彬表示，母親節檔期的康乃馨一朵10多元，一束100多元，但母親節過後價格迅速下滑，現在一束僅20多元，感謝市府、嘉義市農會協助，北園國小師生認購，多少補貼工錢。

    嘉義市農會四健會與北園國小長期合作進行特色課程，這次發起認購康乃馨活動，以10元一朵價格採買，師生、學校志工踴躍響應，六年乙班師生繪製海報協助行銷，二年乙班由導師梁麗珍帶著孩子推廣，是全校認購數量最多的班級。

    今天早上北園國小學務主任盧德龍、六乙導師陳薆如帶著學生到博仁老人養護中心，表演舞蹈，送上康乃馨，阿公阿嬤看著孩子們到來，非常開心，拿到康乃馨直說，「好水，天天都過母親節」。

    北園國小校長吳長頴說，因得知康乃馨滯銷，由學校與市農會聯繫花農進行認購，讓學生瞭解在地花卉產業及氣候變遷議題，並進行服務學習，到安養院送花給長輩，培養關懷在地社區的意識。

    嘉義市的康乃馨因春季天冷晚開，錯過母親節檔期。（記者林宜樟攝）

    嘉義市的康乃馨因春季天冷晚開，錯過母親節檔期。（記者林宜樟攝）

    博仁老人養護中心長輩拿到花很開心。（記者林宜樟攝）

    博仁老人養護中心長輩拿到花很開心。（記者林宜樟攝）

    六年乙班學生製作海報行銷康乃馨，到安養中心送花給長輩。（記者林宜樟攝）

    六年乙班學生製作海報行銷康乃馨，到安養中心送花給長輩。（記者林宜樟攝）

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