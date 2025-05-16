熱！澎湖機場冷氣故障待台灣備料 1樓大廳先靠電扇抗高溫

澎湖機場航廈一樓大廳，16日冷氣機傳出故障。（記者劉禹慶攝）

2025/05/16 12:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來進入夏季炎熱高溫氣候，澎湖主要空運出入門戶-澎湖機場，今（16）日上午開場時，發現航廈1樓營業大廳中央空調故障，導致無法正常運作，除了緊急聯絡廠商，由台灣備料跨海搶修外，並準備多部電風扇現場運轉，同時張貼公告，通知旅客完成報到程序後，迅速前往2樓候機室。

澎湖國際海上花火節施放以來，每日有大批旅客，經由海空運進入澎湖。其中澎湖唯一空運門戶-澎湖機場，每日進出人數達到萬餘人次，今日適逢週五，前一日又是花火施放日，因此澎湖機場甫開門，就有大批遊客進出，因冷氣機發生突發狀況，加上夏季高溫，的確造成旅客不便，澎湖航空站緊急張貼公告通報，讓遊客能緊急應變。

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澎湖航空站表示，今（16）日上午6時30分，進行空調系統啟動時，發現航廈1樓大廳中央挑高處80噸箱型冷氣機冷卻水塔之循環泵浦損壞，其餘航廈區域空調系統正常，目前無法提供冷氣區域包含旅客報到櫃檯區。澎湖航空站已洽請台灣廠商進行備料中。

另為提供旅客較舒適之候機環境，將啟動南（1號、2號門）面、北（5號、6號門）面進出航廈分流旅客、中（3號、4號門）段將進行關閉不提供進出使用，若有造成旅客進出航廈不便，深感抱歉。同時提醒搭機旅客，若已完成報到作業及行李託運時，可盡速至2樓內候機室候機。

澎湖航空站因應旅遊旺季，調整出入動線。（記者劉禹慶攝）

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