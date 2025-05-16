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    13家農漁會成立旅行社 農民帶領體驗食農教育

    農創家旅行社專營農村遊程，圖為霧峰光復新村景點。（記者黃旭磊攝）

    農創家旅行社專營農村遊程，圖為霧峰光復新村景點。（記者黃旭磊攝）

    2025/05/16 11:27

    〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區農會等13家農漁會決議成立「農創家旅行社」專營農村遊程，由農民帶領遊客體驗食農教育，深入各地農漁會特色景點，台灣農創興業董事長黃景建強調，全台首家專辦農村旅遊旅行社，把「最有故事的農村」帶給全台消費者，打造從產地到人心的旅遊路線。

    台灣農創興業股東大會由13家農漁會股東組成，包括霧峰區、大里區、清水區、大雅區、大安區、龍井區、大肚區、沙鹿區、神岡區、彰化區、壽豐鄉、豐原區及烏日區農會，決議通過成立合資子公司農創家旅行社，旅行社將陸續推出數條結合食農教育、農村景點、金牌農村體驗行程路線，為農村創注入新動能。

    黃景建取得中興大學農業經濟博士學位，有「博士總幹事」稱號，黃景建表示，國人喜愛農村旅遊，但礙於發展觀光條例26、27條限制，非旅行社不得從事旅遊實際業務，推動過程要串連產業內涵，又害怕觸法受罰成為推廣旅遊痛點。

    農創家旅行社即日起與農漁會股東合作規劃遊程，黃景建強調，將陸續打造多條從產地到人心旅遊路線，讓遊客探訪鄉間小道，成為農業永續助力。

    農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，農村旅遊將引導國人深入農村，結合地方信仰、溫泉、山茶、釀酒特色，發展具食農教育，帶領讓民眾了解農業生產過程，進而提升對台灣在地農產認同。

    13家農漁會成立農創家旅行社專營農村遊程。（霧峰區農會提供）

    13家農漁會成立農創家旅行社專營農村遊程。（霧峰區農會提供）

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