高階文官開訓大師講課 陳威明：任何創新研究要以病人安全優先

高階文官大師講課， 北榮院長陳威明表示，任何創新研究要以病人安全為優先。（記者林曉雲攝）

2025/05/16 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕台北榮總院長陳威明今（16）日表示，北榮大幅提升運算力後，因北榮有很大的資料庫，與優秀生醫產業合作，發展出高價值的AI， 但他要求必須先保護病人，再發展生技產業，幫國家賺一點錢，任何創新研究都要以病人為優先，北榮因此獲得「數位轉型鼎革獎」肯定。

考試院國家文官學院今日舉行高階文官開訓，陳威明擔任業師，並進行首場大師開講。陳威明表示，會前有媒體訪問他閃兵集團一事，醫療也有詐騙，他建議驗高血壓時也要同時驗尿，政府對此要好好修法補洞，該怎麼辦就怎麼辦，讓不法之徒不能逍遙法外，北榮一定非常嚴格。

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他分享，民國77年從陽明醫學院畢業，在花蓮服務時，開刀房的屋頂常漏水，貓還會跳進來，當時物料缺乏，沒有電鑽，只有手搖鑽，但抱持滿懷熱情，用鑽到手抽筋，開了100台骨折手術，還登在更生日報，2年後他改變成為骨科醫師直到現在。

陳威明也表示，他在第3年住院醫師時，有個病人髕骨骨折手術，他當時曾突發奇想，可惜未獲採納，不多久全球第一篇相關論文出現，他到現在開3萬多台的刀，仍常會問年輕醫師有什麼想法，而他的不服輸個性，研發出髖關節病變手術新方法，2001年開始微創髖關節手術，曾有一個芭蕾舞者在手術後第2天，就跳舞給他看，另也研發出微創人工膝關節置換術，北榮成為台灣最大人工關節中心，多國人士到北榮接受微創關節置換手術。

陳威明表示，北榮一天有3、4萬人在榮總活動，他的管理方式是將心比心，不要管太多，他從基層做起，以創新研究做為升遷考量，但一切都要以病人和同仁為念，他還推薦看2部電影，「無良醫師：愛裡藏刀」是義大利無良醫師造成病人死亡的故事，另一部電影是「The Bleeding Edge」，任何創新研究都要以病人安全最重要，總提醒北榮同仁在追求創新時，一定要記得病人安全。

陳威明直言，如果沒有培育學生，就是對不起國家社會，有一天他開不動刀時，學生會接棒，北榮已募款上億元，讓各職類同仁出國進修學習，給年輕人好的環境，他也一直鼓勵把創新變成文化和習慣，另每個月寫封信給同仁，讓北榮的事完全公開透明，同仁們也期待月底最後一天收到院長的信，使同仁志氣高昂，因為有幸福無後顧之憂的員工，才能提供令人感動的醫療服務，具有合理薪資及升遷制度，且不同工不同酬，薪水差異化。

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