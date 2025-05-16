撕毀機票嗆不用想回家 越南海關想道歉 2寶媽：不需要

原PO貼出被撕毀的機票。（圖擷取自 Threads ）

2025/05/16 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在社群平台抱怨，一家四口去越南富國島旅遊，在要回台灣時被越南機場海關人員刁難，甚至機票被當場撕毀，該貼文迅速引發熱議，許多網友紛紛留言並轉發。該名網友日前更新事件進度，指出這名海關透過當地旅行社聯絡人想致歉，但她不會接受海關的道歉。

綜合媒體報導，原PO在社群平台Threads發文表示，當時一家大小準備過海關時，海關堅持要「一個一個來」，因為孩子無法獨自過關，對方才勉強同意改由一大一小通關，她讓老公其中一名小孩先走，自己則抱著另一個小孩退至旁邊，這時海關要求原PO重新排隊。

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原PO詢問原因後，海關竟回「沒有為什麼」，原PO向老公抱怨「排了半小時他幹嘛叫我們重新排隊？」海關以為原PO用中文罵自己，便把原PO晾到一旁，幫其他旅客服務，原PO等了4、5位旅客後上前詢問，海關突然發怒，將原PO與女兒的機票慢慢撕毀，怒嗆「今天你們別想回家」。

原PO求助導遊後，導遊無奈回答「你不花錢，他就是要刁難你」並幫原PO重印機票後，一家人才得以順利出境返台，她回台後憤怒將事情經過PO網，事件發酵後，越南海關聯繫當地旅行社的聯絡人，表示想向原PO一家道歉，原PO則回應「剛剛導遊打電話來說今天越南海關去他們越南旅行社致歉，說想要跟我本人聯絡跟我道歉，看我想要怎麼處理？我回覆不需要！我也不可能刪文！今天就算拿兩千萬越盾我都不可能刪文。」

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