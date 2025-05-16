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    龍舟點睛賦神靈！台南國際龍舟賽121隊競速5/27登場

    12艘龍舟擺放在安平開台天后宮廟埕曬船、淨身後，今天舉辦開光點睛儀式。（記者王姝琇攝）

    12艘龍舟擺放在安平開台天后宮廟埕曬船、淨身後，今天舉辦開光點睛儀式。（記者王姝琇攝）

    2025/05/16 11:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河盛大登場，今年共121隊報名，今日舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，祈求龍舟賽圓滿成功。

    每年辦理龍舟錦標賽前，市府會將龍舟擺在安平開台天后宮廟埕一週（曬船）並加以淨身，昨晚由廟方舉行淨油除穢科儀，將8艘大龍舟、4艘小龍舟，共計12艘船身淨化、除穢。今日由黃偉哲依循古禮為龍舟開光點眼、賦予神靈。黃偉哲向安平開台天后宮天上聖母行上香敬酒獻花，並由法師領讀祭文，隨後為龍舟逐一點睛，盼匯集天地之英氣，照亮龍睛庇安寧，祈求龍舟賽圓滿。

    黃偉哲表示，台南為台灣的文化首都，台南龍舟賽格外具有文化民俗意涵，今年台南市國際龍舟錦標賽參加隊伍高達121隊、合計2792位選手參賽，賽事精彩可期，歡迎大家把握機會前來觀賞精彩競賽，也為選手加油打氣，展現台南人的熱情。

    體育局長陳良乾表示，5月27日開幕當晚安排「即將成真」火舞團表演，希望台灣火龍與台南龍舟水龍共舞，營造大龍小龍護台南意象，活動現場更安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩的藝文表演與互動體驗區，可以玩立蛋、童玩，是端午連假極力推薦最Chill的好去處。

    這次比賽有大型龍舟賽公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組（企業類組12隊、社團類組16隊）及公教組10隊；小型龍舟賽公開男子組30隊、公開女子組9隊，明（17）日起即可見選手在安億橋至承天橋河段展開練習。

    市長黃偉哲任主祭官為12艘龍舟開光點睛，祈求龍舟賽圓滿成功。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲任主祭官為12艘龍舟開光點睛，祈求龍舟賽圓滿成功。（記者王姝琇攝）

    台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河競渡，今日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式。（記者王姝琇攝）

    台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河競渡，今日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式。（記者王姝琇攝）

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