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    國中會考5/17、5/18登場 新北部分考場周邊紅線開放臨停接送

    永和區永平高中為國中會考試場之一，周邊的永平路（中山路一段至仁愛路間）、仁愛路（永平路至永貞路間）開放紅線臨停。（記者董冠怡攝）

    永和區永平高中為國中會考試場之一，周邊的永平路（中山路一段至仁愛路間）、仁愛路（永平路至永貞路間）開放紅線臨停。（記者董冠怡攝）

    2025/05/16 11:07

    〔記者董冠怡／新北報導〕國中會考17日、18日登場，新北市交通局專門委員林昭賢、運輸管理科長林詩欽今天表示，林口高中、永平高中等15校考場周邊紅線，開放家長臨停接送、部分路段人行道開放機慢車臨，停，公車業者也會視客況加車，盡量縮短班距，考生可搭乘大眾運輸前往試場。

    15校包含新莊區恆毅高中、新莊高中、丹鳳高中3校；永和區永平高中、智光商工2校；中和區錦和高中、中和高中2校；林口高中、鶯歌工商、泰山高中、新店高中、三峽區明德高中、蘆洲區三民高中、土城區新北高工、三重區新北高中。詳細開放臨停路段資訊，可至市府交通局網站（https://reurl.cc/9DQLy8）查詢。

    林昭賢指出，經與市警局評估考場周邊道路交通狀況，上述考場周邊部分路段紅線，17日早上7點至下午5點、18日早上7點至下午1點，皆開放臨停；部分人行道開放機慢車臨時停放，以斜向停放1列為限，且應保持1.8公尺以上人行空間，路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所，仍舊禁停。

    考場鄰近捷運站或公車站，林詩欽說，已請公車業者視客況加密發車班次、盡量縮短班距，公車路線較多的部分路段，公車量能較無需擔心。

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

    國中教育會考開放試場周邊道路紅線與人行道臨時停車路段一覽表。（新北交通局提供）

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