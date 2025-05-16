獨家》竹市建功高中代課師控資深同事伸鹹豬手 記2大過還持續任教

新竹市立建功高中傳出師對師伸鹹豬手遭記兩大過仍留任教育現場事件，受害女教師控訴校方與教育處未解聘該教師，是置學生處於性騷危險場域。（記者洪美秀攝）

2025/05/16 12:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有教師指控多年前在建功高中擔任代理教師期間遭校內資深教師多次伸鹹豬手性騷擾，礙於代理教師身份不敢聲張，刑事部分已過追訴期，去年提出性平申訴，經性平委員會調查，證實這名鹹豬手教師確有性騷事實，且未誠心悔改及難為學生身教，屬情節重大，議決記兩大過，但這名鹹豬手教師仍留任教育現場，受害教師控訴學校未開教評會予以解聘，市府也推給學校端，是置學校其他教師及女學生處於性騷危險場域，是縱容及性暴力的幫助犯。

建功高中表示，此事件去年獲悉就展開調查，並聘任3名外部委員進行性平調查，此案因屬「師對師」，故以性平工作法審議，經議決對該教師考核記兩大過，學校也持續約詢其他教師與學生並掌握該教師的教學情況，依法進行後續處置，目前這名教師也對考核懲處結果向勞青處提出申訴。市府教育處則稱尊重校方的處置作為。

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受害教師的家人指控，女兒多年前擔任代理教師，竟遭建功高中資深教師多次伸鹹豬手，除心靈受創，也多次有輕生念頭，至今仍長期需靠心理諮商平撫傷害，反觀這名伸鹹豬手的教師依然留任教書，且可能持續對其他教師或女學生伸鹹豬手，校方在性平調查做出兩大過決議，卻未開教評會或予以解聘，所謂性騷零容忍都是假的，是縱容及包庇性騷慣犯在校園尋找下個可伸鹹豬手的對象。

受害教師家人控訴，這名教師多次利用慶功名義邀約外出用餐，將還是代理教師的女兒開車載往公園等隱密場合，假藉調整安全帶刻意靠近，並藉機觸摸手部及頭髮和胸部、腰部，且試圖解開背部內衣扣子，經女兒反抗及拍打車窗吸引外人注意才停止，此行為已達強制猥褻及性騷程度。

由於女兒當時是代理教師，礙於對方是資深優良教師權勢不敢聲張，雖向校內同事反映，但得到的回饋竟是恐影響正式教師的取得，讓女兒被迫隱忍，後來離開學校取得正式教師，才鼓起勇氣提出告訴，但因已過刑事2年追訴期，這名鹹豬手教師在刑事部分不起訴，但起訴書多次提及此教師行為已達性騷事實。

受害教師家人憤怒表示，雖刑事難將鹹豬手教師繩之以法，但校內性平委員會做出兩大過的決議，證明這名教師已失去為人師表資格，但學校仍縱容教師留任且繼續教書，是性暴力慣犯的幫助犯，更陷學生及其他教師於危險的性騷場域。

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