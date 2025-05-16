天氣好熱 台北自來水園區「水鄉庭園」5/17開放

自來水園區水鄉庭園5/17起搶先開放。（北水處提供）

2025/05/16 10:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕天氣越來越熱，戲水成為親子家庭出遊時熱門選擇。為讓民眾可以提前享受沁涼水趣，深受大小朋友喜愛的台北自來水園區「水鄉庭園」，將於明天（17日）搶先開放，為夏季揭開清涼序幕。

台北自來水事業處長范煥英介紹，「水鄉庭園」位於自來水園區內，戲水區佔地約750平方公尺，每年約有4個月期間開放，其涵蓋設施豐富多元，包括兒童溜滑梯、噴泉水柱、高空水瀑等，集娛樂性與清涼感於一身，是市區內少數兼具教育、休閒與親水體驗的場域，每逢假日皆吸引大量親子家庭前來戲水、遊樂。

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他說，「水鄉庭園」自2004年啟用以來，已陪伴無數市民走過歡樂童年時光，至今依然是親子家庭共譜暑期重要回憶的景點；園區秉持「提供最潔淨用水」的理念，戲水區每日全面換水，每2小時也會進行水質檢測，確保水質安全無虞。同時，戲水後的用水也不浪費，將全數回收作為園區周邊工地用水及清潔用途，落實ESG永續環保精神。

北水處補充，自來水園區門票相當親民實惠，非夏季期間全票僅需50元、優待票（學生、兒童）25元；在7、8月夏季時間全票也僅要80元、優待票40元。園區開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時，最後售票時間為下午4時，每週一固定休園。

除了戲水設施外，園區內還有百年古蹟「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等文化景點，透過導覽與展示，讓大小朋友戲水同時，還能深入了解台北自來水歷史與水資源教育。

此外，北市府也於公館地區推動「水園區新天地」計畫，以北水處新建的3棟多目標綜合大樓為主軸，明年將推出全新戶外水樂園「親水庭園」，還能提供民眾不同的消暑戲水選擇；另整合文化局「台北文學館」、體育局「運動館」及北水處「好水故事館」，未來公館地區將帶給市民朋友全新的「水園區新天地」。

自來水園區水鄉庭園5/17起搶先開放。（北水處提供）

自來水園區水鄉庭園5/17起搶先開放。（北水處提供）

自來水園區水鄉庭園5/17起搶先開放。（北水處提供）

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