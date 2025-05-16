屏東車城國小射寮分校活動中心落成 偏鄉學子迎新學習舞台

車城射寮分校活動中心落成。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/16 11:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城鄉車城國小射寮分校新建學生活動中心今（16）日盛大舉行落成揭牌典禮，現場洋溢熱情表演，縣長周春米、縣議員潘芳泉、盧玟欣及鄉長陳政雄地方人士與師生齊聚，共慶這座投資近4800萬元的現代化設施啟用。這不僅為偏鄉學子打造安全舒適的學習環境，也為社區注入共學共樂的新活力。

射寮分校前身為射寮國小，2005年併入車城國小成為分校，位處恆春半島的教育部認定的特殊偏遠地區學校。過去，校內僅有一座使用超過25年的室外球場，地面龜裂剝落，遇上落山風或雨季，師生只能取消戶外體育課程，教學品質受限。為改善困境，屏東縣政府陸續起投入4741萬餘元興建學生活動中心，並追加100萬元整修周邊設施，工程於今年3月完工。

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這座佔地1072.9平方公尺的活動中心，內設綜合球場、簡易盥洗與如廁空間及休息室，球場可供籃球、羽球、躲避球及匹克球等多項運動，滿足學校體育教學需求。場館同時作為課程、集會及社區活動空間，休息室更與埔墘社區發展協會合作，成為社區關懷據點，串聯老幼共學，展現「世代同樂」的溫暖願景。

屏東縣長周春米表示，恆春半島冬季落山風強勁，夏季日照強烈，新活動中心提供遮風避雨的場地，讓學生免受氣候限制，在安全環境中學習與運動，激發潛能。校長謝郁如感動地說：「孩子們終於有了屬於自己的室內運動空間，未來表現會更出色！」

揭牌典禮上，學生帶來活力四射的表演，地方耆老與家長也熱情參與，場面溫馨。居民林先生笑說：「這不只是學校的資產，也是社區的驕傲！」新建活動中心不僅提升偏鄉教育品質，也為射寮分校與社區共創美好未來奠定基礎。

車城射寮分校活動中心落成。（記者蔡宗憲攝）

射寮分校活動中心落成啟用。（記者蔡宗憲攝）

射寮分校活動中心落成啟用。（記者蔡宗憲攝）

射寮分校活動中心落成啟用。（記者蔡宗憲攝）

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