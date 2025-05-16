雙語生活化校園計畫新學年上路，鼓勵學校師生共學。圖為高雄市前金國小固定運用早自習時間，辦理英語晨讀，引領學生大量聽讀英文有聲書。（教育部提供）

2025/05/16 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為支持學校營造師生共學的雙語生活化學習氛圍，教育部推動「114學年度雙語生活化校園計畫」，今年8月新學年起，制度化地鼓勵學校將英語學習與生活連結，以適當的頻率、固定的時間，安排多元、有趣的雙語相關課程或活動，例如英語晨讀、對話角、社團、才藝表演、雙語廣播、跨文化交流等相關生活化雙語活動，增加全校學生接觸英語的機會。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，期望透過補助學校辦理「雙語生活化校園計畫」，鼓勵學校以固定時間且持續的多元英語學習活動，提供師生更多在真實生活情境中運用英語的機會，讓師生能自然而然的在校園生活中運用雙語，提升師生的英語口說與聽力，打造良好的英語學習氛圍及情境，進而將英語使用延伸至校園外的生活，114學年度雙語生活化校園計畫徵件至6月12日，請有意願申請計畫的學校，儘速與所屬直轄市、縣市政府聯繫。

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以台北市萬華國中為例，每週固定一天的午餐時間，校園會響起「國際教育電台News Bilingual」主題廣播，並邀請外籍貴賓與校內師生進行雙語廣播，創造學生練習英語聽力、開口說英語的機會，進而拓展學生的國際視野。

雲林縣雲林國小則透過雙語廣播與標語，營造雙語生活化校園環境，並培養5年級與6年級學生擔任小大使，使用英語接待外賓、導覽校園活動與特色。

另高雄市前金國小運用早自習時間辦理英語晨讀，以「固定時間、固定地點、準時開始」方式，引領學生大量聽讀英文有聲書，培養學生英文閱讀能力、興趣與習慣。

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