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    竹北中正西路禁止左轉中華路宣導至5月底 6/1起違規600元起跳

    新竹縣政府為改善竹北市中正西路（118號縣道）與台1線中華路口的交通壅塞，自本月8日起，實施中正西路西往東方向禁止左轉中華路，以疏解直行車流。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府為改善竹北市中正西路（118號縣道）與台1線中華路口的交通壅塞，自本月8日起，實施中正西路西往東方向禁止左轉中華路，以疏解直行車流。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/16 10:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為改善竹北市中正西路（118號縣道）與台1線中華路口的交通壅塞，自本月8日起實施中正西路西往東方向禁止左轉中華路，以疏解直行車流；縣府表示，宣導期至本月底，預計6月1日起正式執法，屆時未依標誌標線行駛者，依道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰鍰。

    竹北市中正東路與中正西路穿越台1線中華路，為東西向的重要幹道，也是竹北西區到台1線、傳統市場或火車站，以及通往新埔鎮的要道。

    交通旅遊處表示，考量中正西路（西往東）左轉中華路口車流占約3%，已影響內側車道續行車流，自本月8日起將該路口調整為「禁止左轉」，將內側左轉車道變更為直行車道，以疏解直行車流。

    中正西路欲左轉中華路的用路人，建議可提前左轉國盛街、華興街，或於中正東路橋下迴轉，或可續行由新泰路轉入中華路，縣府已設置相關牌面引導；中正西路直行車道進入中正東路橋及橋下道路部分，已於地面標繪導引標字，以避免車流交織。

    交旅處長陳盈州表示，中正西路禁止左轉中華路實施後，離峰時間疏解效果良好，但尖峰時間因雙向車流多超過道路容量，仍有塞車情況。目前，民眾多已大致了解此路口禁止左轉，只見零星違規，宣導期將至5月31日止。

    新竹縣政府為改善竹北市中正西路（118號縣道）與台1線中華路口的交通壅塞，自本月8日起，實施中正西路西往東方向禁止左轉中華路，以疏解直行車流。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府為改善竹北市中正西路（118號縣道）與台1線中華路口的交通壅塞，自本月8日起，實施中正西路西往東方向禁止左轉中華路，以疏解直行車流。（記者廖雪茹攝）

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