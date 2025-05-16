幼教輔導管教與通報裁罰系統上路2年 全教總：已造成三輸局面

「幼教輔導管教與通報裁罰系統」上路2年， 全教總今開記者會抨擊，已造成三輸局面。（記者林曉雲攝）

2025/05/16 10:21

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施至今2年，全國教師工會總聯合會今（16）日開記者會，理事長侯俊良表示，該制度打壞親師關係，各種濫訴也造成教保人員不願進行管教，全教總今年2月針對「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施狀況進行問卷調查，共回收1171份，有過「被無端申訴與調查」比例達42％（約500人），親師對立加劇，幼教人才流失，教育品質低落，幼教輔導管教系統已造成三輸局面。

侯俊良表示，根據教育部統計，近3年職前培育平均每年取得教師證者約700人，實際進入職場約500人，每年取得教保員資格者約4200人，實際進入職場約2000人，接近一半的教保人員在取得相關資格後不願意留任，這些都是還未入場的人員，如再加上現場想要離職的人數，教保人員人力荒的困境是雪上加霜，未來將不是沒有幼兒園可以念，而是沒有教保人員願意照顧幼兒。

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全教總副秘書長兼幼兒教育委員會主委楊逸飛說明，全教總調查在「親師信任」方面，約82％教保人員認為造成負面影響，僅4％認為有正面影響，14％沒有意見；而在「教育方式」方面，約70％教保人員認為自己變得更消極，僅約8％認為變得更積極，22％沒有差別；在「教育品質」方面，約80％教保人員認為對品質有負面影響，僅約8％認為有正面影響，12％認為沒有影響；在「任職意願」方面，約80％教保人員表示留任意願變低，僅約4％表示留任意願變高，16％表示普通，顯示出對幼教專業的不尊重、對教保人員的惡意扭曲，甚至沒有基本安全照顧的權限，民粹掛帥的官僚作風，均讓教保人員不願持續投入 。

侯俊良指出，該系統已造成親師信任關係逐漸瓦解，家長過度干預與頻繁投訴，使教師無法專注於教育本質，導致教育品質下降，並讓教育現場充滿壓力與矛盾，政策的不友善與社會對教師專業的普遍不信任，許多教師正失去教育熱忱中，專業能力被忽視及遭質疑，更加劇教師流失問題，對教育體系的長期發展構成威脅。

此外，侯俊良表示，裁罰系統過於偏向家長，忽略教師權益，使教育現場處於對立狀態，無助於解決核心問題，反而加深教育不公平性。而家長在教育中的責任未被充分重視，導致家庭教育的缺失成為教育現場壓力的另一來源，教育部應擬定能保護正常教保人員的規定與機制，才可能在這波幼教逃亡潮中留住一些人才。另，立委伍麗華、黃珊珊及柯志恩出席記者會表達支持和關注。

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