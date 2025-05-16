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    AI教父出席世壯運 北市府用這招獲黃仁勳首肯

    黃仁勳擔綱世壯運科技聖火代表。（世壯運執委會提供）

    黃仁勳擔綱世壯運科技聖火代表。（世壯運執委會提供）

    2025/05/16 10:19

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會今宣布壓軸聖火代表，由AI教父黃仁勳擔綱。據了解，北市府早在去年就悄悄布局，除與輝達在各領域合作接觸之外，更以Computex場地方的身份推進雙方關係；知情人士指出，正是北市府在場地洽談展現行政彈性與高度誠意，為雙方合作埋下伏筆。

    據了解，北市府除了與輝達各項合作接觸外，還開展了一條以場地空間為主軸的支線任務，以Computex場地方的身份推進雙方關係，當時輝達為籌備COMPUTEX年會來台，要找尋能凸顯企業形象與科技創新精神的場地，最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，雙方便展開密集接洽。

    而在場地洽談過程當中，北市府更展現行政彈性以及高度誠意，在各層級協調上發揮專業，雙方形成強烈默契，也為後續合作開啟更多可能性。

    北市府與黃仁勳雙方接觸過程更是保密到家，直到黃仁勳確定來台，相關訊息才得以曝光；當黃仁勳來台時程確定後，北市團隊立即提出進一步邀請，希望黃擔綱世壯運的「科技聖火代表」；由於雙方已有合作互信的基礎，黃也爽快答應，一展親民風格以行動支持台北盛事。

    知情人士指出，台北市長蔣萬安對這次合作表達肯定，這正是主動出擊、重視國際交流的具體成果；黃仁勳的加入，也凸顯世壯運不只是體育盛事，更是象徵台灣科技能量與國際連結的舞台，凸顯北市作為亞洲指標城市的企圖心。

    黃仁勳擔綱世壯運科技聖火代表。（世壯運執委會提供）

    黃仁勳擔綱世壯運科技聖火代表。（世壯運執委會提供）

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