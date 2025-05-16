週末出門小心！ 天氣風險：平地可能較大雨勢或強陣風

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末兩天各地氣溫持續偏高，除了山區有短暫陣雨或雷雨外，也可能擴展至平地影響，帶來短時較大雨勢或伴隨強陣風可能。（資料照）

2025/05/16 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日受高壓迴流偏南至西南風影響，各地仍是晴時多雲較穩定的天氣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末兩天各地氣溫持續偏高，除了山區有短暫陣雨或雷雨外，也可能擴展至平地影響，帶來短時較大雨勢或伴隨強陣風可能，下週一則隨鋒面遠離、水氣減少，各地天氣相對再穩定下來，可望維持至下週三。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日受高壓迴流偏南至西南風影響，各地仍是晴時多雲較穩定的天氣，氣溫依舊炎熱，預測高溫普遍達31至35度，南部則有36度高溫發生機會，從事戶外活動應做好防曬、補水措施，避免中暑與熱傷害。午後因受熱對流發展，將有短暫陣雨或雷雨，不過降雨影響將較侷限於山區，對平地影響有限，前往山區還是要稍加留意天氣變化可能。

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粉專續指，週末兩天天氣型態雖然較類似，都還是受偏南至西南風影響，各地氣溫持續偏高，從事戶外活動時務必防曬並多補充水分，留意中暑等熱傷害風險。不過，由於鋒面將擺盪至北部海面一帶，導致臺灣大氣相對較不穩定且水氣增多，因此有利於午後熱對流發展條件，屆時除了山區有短暫陣雨或雷雨外，也可能擴展至平地影響，帶來短時較大雨勢或伴隨強陣風可能。提醒大家，週末外出記得攜帶雨具，務必留意午後的天氣轉變了。

粉專預估，下週一隨鋒面遠離、水氣減少，各地天氣相對再穩定下來，以高壓迴流主導為主，午後熱對流發展區域較侷限山區，各平地以晴時多雲的天氣為主，預測白天仍有30度或以上高溫，依舊偏熱，夜晚氣溫則較舒適約23至27度。預測這樣偏向夏季型的天氣型態，將可望維持至下週三，可能要到下週四起臺灣附近的大氣環境才逐漸有些機會受鋒面或南來水氣增多影響，而逐漸有些轉變，目前預報不確定性較高，但不排除屆時再使熱對流有較好的發展環境，未來有待觀察。

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