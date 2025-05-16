高階文官今開訓 蕭美琴：讓台灣成為關鍵力量

考試院高階文官今日開訓 ，副總統蕭美琴（第一排左6）致詞時表示，在混亂的國際局勢下，讓台灣成為關鍵力量。（記者林曉雲攝）

2025/05/16 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕為表達對國家文官的重視，副總統蕭美琴今（16）日出席考試院國家文官學院「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」開訓典禮。她表示，「你們（高階文官）好，國家就會好」，台灣在各種壓力下持續站穩腳步，她一直主張「戰貓哲學」要靈活敏捷，有時要跳高，有時要蹲著低調，敏捷觀察和適時出手，爭取台灣機會，在混亂的國際局勢下，讓台灣成為關鍵力量，也讓世界看到更好的台灣。

蕭美琴表示，考試院為國家人力資源發展，做出很多改革，為政府培育全方位人才，參與受訓者都是精英，淨零轉型是政府推動的重大政策，期待高階文官們對氣候變遷和淨零轉型有更多了解，也期待高階文官具有面對變局的韌性，台灣在各種壓力下站穩腳步，「戰貓哲學」要靈活敏捷，有時要跳高，有時要蹲著低調，敏捷觀察和適時出手，爭取台灣機會，讓台灣成為關鍵力量。

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蕭美琴也表示，期待高階文官充分了解產業需求，能夠與時俱進，結合國家重大產業，透過短期蹲點機制，了解業界需求，多數文官少有在業界待過經驗，公務體系工作目的是讓百工百業自由成長和掌握機會，政府會做大家的後盾，要傾聽和了解百工百業對政府的期待，政策制定和執行才不會產生落差。

此外，蕭美琴表示，高階文官要提升多元共融平等跨世代之理解，在應對公務管理挑戰、面對複雜多元環境時，鼓勵採取開放自由精神，讓社會更和諧，而AI對全球經濟帶來突破發展，學習是永無止盡，期待高階文官在數位領域有更多學習和提升，與世界接軌，跟上全球最創新之路，以行動創新精神，聽取民意和回應變動，做出更有效能的貢獻，讓國家可以持續往前進步，讓世界看到更好的台灣。

考試院長周弘憲表示，我國正處於全球人工智慧與數位科技快速發展的浪潮，高階文官扮演舉足輕重角色，期許受訓人員帶著共同信念，一起持續努力，為國家社會作出貢獻。

保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓說明，迄今共有613位高階文官完成培訓，今年則有28名高階文官參與，課程邀請頂尖講師，全力培育具宏觀視野、堅韌特質及國際競爭力的優秀文官。

今年8位業師包括義美食品總經理高志明、台北榮總院長陳威明、華航董事長高星潢、長榮航太科技董事長黃南宏、中央存保董事長黃天牧、勤誠興業董事長陳美琪、台灣微軟總經理葉怡君及陳守正。

考試院高階文官今日開訓，副總統蕭美琴（左5）出席感謝今年8名業師。（記者林曉雲攝）

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