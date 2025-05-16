台北動物園石虎姊妹花命名出爐 「捲心蛋、捲心糕」將走上野放之路

小石虎姐妹花將命名「捲心蛋、捲心糕」。（台北動物園提供）

2025/05/16 09:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園「春捲」3月誕下一對可愛的姊妹花，園方向各界徵集命名，最終正式命名為「捲心蛋、捲心糕」，名字延續自媽媽「春捲」，承載著家族的連結與祝福，未來也肩負石虎復育的重責大任。

台北動物園先前向民眾徵集命名，日前公布最終入選名單，由源自日本動畫《BanG Dream! 》2位女性角色「祥子、初華」、《JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風》男主角「喬魯諾、喬巴拿」2組名字入選，與保育員提名的「捲心蛋、捲心糕」，生物多樣性研究所提名的「捲毛、捲尾」以及和泰汽車提名的「石全、石美」競爭最後命名。

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根據命名規則，5月15日凌晨3點30分，小石虎位於麻布袋上香甜入睡，也因此選出陪伴踏上野放旅程的名字，「捲心蛋、捲心糕」未來將健康成長，學會捕食、學會避險，一步步成為能獨立生存的野生石虎，回到山林中，為域內族群帶來新希望。

園方表示，自出生起，這對小石虎便已準備走上野放之路；保育員將人為干擾降到最低，提供原型食物（活體獵物），讓牠們在媽媽「春捲」的帶領下，真實演練野外生存技能。

園方指出，石虎是台灣僅存的原生貓科動物，然面臨棲地破碎化、遊蕩犬貓干擾、路殺等，生存面臨威脅，每一次繁殖與野放的努力，都是為了幫助石虎族群在原棲地中重新站穩腳步；必須持續減緩牠們在野外面臨的各種威脅，以利族群存續和拓展；期望未來，石虎能重返台灣各地的里山棲地。

小石虎姐妹花將命名「捲心蛋、捲心糕」。（台北動物園提供）

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