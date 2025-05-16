高雄某宮廟竟要國軍當「法會公差」 基層炸鍋八軍團急喊停

高雄某宮廟舉辦法會竟要求國軍「派公差」，消息傳出基層炸鍋反彈。示意圖（資料照）

2025/05/16 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄阿蓮區某宮廟近日舉辦法會，竟向陸軍第八軍團裝甲564旅要求「派公差」，消息傳出引發基層官士兵炸鍋反彈，八軍團也急喊停，表示經單位評估，無法支援兵力，已向宮廟婉覆說明。

爆料者在臉書粉專PO出：「阿蓮ｘｘ宮-法會公差，「每日」（5）員公差；日期為5月13（二）至5月17（六）。為減併人力耗損，遇假日責派留守人員。時間為：每日0800-1700時；工作內容：法會場地整備；有附餐食（午/晚）；服裝：便服（不可有國軍標誌服裝）；以訓練役、義務役為主。聯三：1員（帶隊幹部含負責載運公差/預計1台車）；旅部連：1員；通資連：1員；保修連：1員；工兵連：1員」。

請繼續往下閱讀...

基層官土兵看到長官傳達下來的調查單，氣得上網爆料，並大駡：「陸軍裝甲第564旅是負責台南、高雄地區的守備與打擊部隊，在中共解放軍不斷近逼的情況下，其戰備任務相當繁重，但卻可以連續5天提供宮廟每天5人的「法會公差」，其工作內容只是進行「法會場地整備」，完全與國軍建軍備戰無關，就算是做「睦鄰工作」，也不能拿國軍戰士及人民納稅錢為特定宮廟當公差。

對此，八軍團回應指出，各單位接獲地方政府、學校機構、民間團體或民事責任區內申請支援活動兵力派遣（含社團）時，須依「國軍支援社會活動兵力派遺權責劃分作業規定」，在不影響部隊戰備任務、正常訓練及不損及官兵權益為前提等項審慎評估，並簽奉單位權責長官核准後，始可派遣；此次564旅日前接獲地方宮廟詢問支援事項乙情，經單位評估，無法支援兵力，已向宮廟婉覆說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法