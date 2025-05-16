台中大肚山「雙色大道」！「粉藍項鍊」景色迷人

台中市大肚華南路被稱為藍色公路。（市府提供）

2025/05/16 09:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市知名的「藍色公路」，位在大肚的華南路，不但成為學生打卡景點，還成為外來遊客晚上必去景點，而華南路旁有一條華山路，在地方人士的建議下，台中市建設局除了沿線進行路燈升級，更換新型LED節能燈具，還增設粉色風格柱頂燈，成為「芭比公路」、「粉紅公路」，預計五月底就會完工，成為大肚山專屬的「粉藍項鍊」。

台中市大肚山有兩條連接沙田路及遊園路的華南及華山路，華南路因為在路燈增設藍色柱頂燈，一到晚上，如同一條藍色項鍊，被民眾稱藍色公路，享譽全國。

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不過，由於華南路太響亮，讓同樣連接沙田路及遊園路的華山路相形失色，在地方人士的建議下，建設局將華山路規劃為「粉紅公路」，更換新型LED節能燈具，沿線的路燈桿增設粉色風格柱頂燈，並將原本灰色的水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

建設局表示，華山路「粉紅公路」路燈優化完工後，將與華南路既有的「藍色公路」相輝映，，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，為地方夜景注入新風貌，形成別具特色的「雙色大道」。

此外，市府斥資13億元推動「華南路以東銜接特3號（向上路）道路工程」，全線預計於今年6月完工。未來通車後，將與此次同步優化的華山路串聯成網，形成大肚區與市區緊密連結的交通路網。

台中市華山路將成為「粉色公路」，與藍色公路相輝映。（市府提供）

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