高雄青年優先 百億海外圓夢計畫9月訪德即起可報名

高市青年局與教育部青年發展署攜手推出「青年百億海外圓夢基金計畫-新創原動力」，將帶領青年前往德國慕尼黑工業大學創業實驗室（TUM Venture Lab）的參訪新創專業培訓，即日起開放報名至5月30日截止。（青年局提供）

2025/05/16 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫－新創原動力」，透過海外參訪補助，培育青年創業潛能並拓展國際視野，預計今年9至10月帶領青年赴德國慕尼黑工業大學創業實驗室（TUM Venture Lab）進行為期17天的短期見習，現正開放報名至5月30日止。

青年局長林楷軒表示，慕尼黑匯聚BMW、西門子、德意志銀行等國際企業，擁有完整創新生態系，是青年接軌國際創業舞台的理想據點，感謝青年發展署挹注資源，讓高雄青年能親身體驗德國創業環境，青年局也將全力支援，協助參與青年於此次見習中獲得實質成果。

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青年局說明，本次計畫將錄取15名青年，其中10名優先保留給高雄籍青年，5名開放全國申請；申請資格包括：具中華民國國籍、年齡18至30歲、具英語溝通能力，並曾於青創團隊工作或對創新創業主題有興趣之大學生或研究生。

行程內容涵蓋創業課程、市場調查、行銷策略、資金規劃、Pitch簡報模擬，並將參訪當地國際展會及新創基地，強化趨勢連結與跨域交流。出發前兩週將舉辦行前說明會，協助參與者熟悉德國文化、商業生態及行程安排。

青年局補充，請有志創業並尋求國際經驗的青年，請至「青年百億海外圓夢基金計畫」官網（https://reurl.cc/j9mDXq）查詢「計畫主題（三）新創團隊及職能培力」編號D-3-6「新創原動力」計畫詳情並完成線上報名。如有疑問，歡迎撥打專案小組專線（02-2377-1388）洽詢。

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