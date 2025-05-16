注意落「球」！高雄唯一、雙湖公園獨家警示牌將退休

高雄雙湖公園內有面注意落球警示牌，全高雄唯一。（記者王榮祥攝）

2025/05/16 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙湖公園小徑旁有一面注意落「球」警示牌，引起民眾好奇，公園處澄清並非其設置，研判屬於隔壁高爾夫球場，因應球場退場，近期將派員移除該面獨家警示牌。

雙湖公園前身為高雄規模最大的覆鼎金公墓，位於原高雄縣、市交界（三民、仁武），縣市合併後成為大高雄核心；市府於2016開始將45公頃墓區逾7萬座墳分批遷葬，2018年完成，原址改造為雙湖公園。

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取名雙湖、是因位居澄清湖與金獅湖間，原址為公墓加上主要出入口需經殯葬處，致使公園完成後人煙罕至；市府則計畫從距離殯葬處較遠的另個出口闢建新路，讓更多民眾可來園區休憩。

有民眾在公園小徑散步時，注意的路旁有一面警示牌寫著注意落「球」，感覺很新鮮，因為公園隔著一處小山丘就是近期很熱鬧的澄清湖高爾夫球場，研判是提醒民眾注意「高爾夫球」!

公園處表示並未在園內設置類似警示牌，近期將派員確認，鑒於高爾夫球場已退場，必要時會移除這面罕見的警示牌。

高雄雙湖公園小徑旁有面注意落球警示牌，研判是隔壁高爾夫球場設置。（記者王榮祥攝）

雙湖公園緊鄰已退場的澄清湖高爾夫球場，在公園小山丘高處可清楚看到球場內部。（資料照、記者王榮祥攝）

澄清湖高爾夫球場已退場，圖左下方即為雙湖公園前身的覆鼎金公墓，有人好心設立注意落球的警示牌。（資料照、高市府提供）

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