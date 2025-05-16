屏東縣聽力巡迴服務起跑 攜手助聽器業者助弱勢

屏東縣展開聽力巡迴服務。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/16 08:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕縮短城鄉資源落差，屏東縣政府社會處委託輔具資源中心展開「聽力巡迴服務」，將前往萬丹、里港、春日、萬巒及新園，免費提供聽力檢測、助聽器試戴體驗及政府輔具補助諮詢，協助聽力損傷者重建與家人及社會的連結，讓更多人「聽得見希望」。

屏東縣輔具中心多年來持續推動聽力巡迴服務，原鄉地區服務過程與在地服務人員合作並協助族語翻譯，由專業聽力師協助原鄉長者認識自身聽力狀況、了解助聽器使用方法及優點並獲得正確衛教資訊；許多長者在評估過程或試戴助聽器時也驚呼「真的聽得到耶！」、「聲音好清楚喔！」成為專業團隊持續推動聽力巡迴服務的強大動力。

請繼續往下閱讀...

今年度（2025年）聽力巡迴服務首度推出「主動追蹤機制」，由專業聽力師到宅瞭解助聽器配戴者實際使用情況，確認助聽器是否適用，若發現配戴助聽器效果不佳或使用上有困難，也將協助調整，確保每一位使用者能找到最適合自己的聲音。

社會處表示，此次也與科林助聽器公司公益服務合作，針對特定條件民眾，提供約10組的免費助聽器，讓資源真正走進社區及需要的家庭。

屏東縣政府表示，持續推展身心障礙友善福利政策，民眾如有身心障礙輔具需求，歡迎聯繫洽詢屏東縣輔具資源中心；今年度聽力巡迴場次時間及地點均已公告於屏縣輔具資源中心官網及粉絲專頁，歡迎有聽力檢測需求的民眾踴躍參加巡迴服務，現場將有專業團隊提供聽力服務。

輔具相關諮詢專線：屏東縣輔具資源中心─屏北區08-7365455、屏中區08-7899599、屏南工作站08-8883741。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法