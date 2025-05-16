擔綱世壯運壓軸聖火代表！黃仁勳曝最愛這項運動

黃仁勳擔綱世壯運聖火代表。（世壯運執委會提供）

2025/05/16 08:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會明（16日）登場，執行委員會今公布壓軸聖火代表，由AI教父、NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳擔任。黃仁勳表示，能到台北參與世壯運感到無比榮幸，如今，運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色；運動正隨著科技一同進化。他也透露，自己非常喜歡打桌球。

世壯運執委會表示，黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，1993年創立NVIDIA，推動GPU運算革命，並領導企業成為AI、深度學習與高效能運算的關鍵推手；他在全球科技產業中具有深遠影響力，被《哈佛商業評論》評為全球最佳執行長之一；此次黃仁勳參與，不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯了本屆賽會跨領域、多元融合的精神。

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黃仁勳表示，與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓他深刻體會到，卓越來自於熱情與堅持；如今，運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色，運動正隨著科技一同進化！

科技領域之外，黃仁勳亦積極投入運動生活，他分享自己很喜歡打桌球，也建議每個人可以選一項真正喜歡的運動去做，「因為對你而言最好的運動，就是你願意一直做下去的運動」。

黃仁勳也想向所有選手勉勵：「你們是最棒的！你們證明了熱情不會隨著時間而泯滅。不論你是來參賽、或是來幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，你們展現出的精神是最珍貴的。我鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越是不受年齡所限的！」

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