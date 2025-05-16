地震監測海纜分2種！吳健富揭關鍵差異

節點式海纜。（吳健富提供）

2025/05/16 10:20

〔記者林志怡／台北報導〕為強化我國對地震的監測能力，中央氣象署持續進行地震監測海纜建置，目前已完成東部海纜，並持續進行南部海纜建設。中央氣象署地震測報中心主任吳健富接受本報《官我什麼事》節目專訪時提到，東部海纜使用的是「嵌入式」海纜，南部海纜則規劃使用「節點式」，本報也獨家曝光這兩種地震監測儀器畫面。

吳健富接受本報節目專訪，他指出，大規模地震是否存在週期？這一直是學界與民眾都好奇的問題，近期日本周邊海溝可能發生規模9的地震傳言不斷，也引起各界對於海溝活動的關注。吳健富指出，其實台灣周邊也有多條可能出現較大規模地震的海溝分佈。

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吳健富解釋，台灣位於菲律賓海板塊及歐亞板塊的交界，而菲律賓海板塊會在花蓮一帶，以每年8公分的速度往西北方向擠壓，並隱沒至歐亞板塊下方，交界處就產生了琉球海溝，西南部的區則是歐亞板塊隱沒至菲律賓海板塊下方的區域，交界處則在台灣南邊產生馬里雅納海溝。

此外，吳健富說，過去曾有學者研究指出，1920年琉球海溝曾發生地震矩規模8.2的地震，預估每過約30至40年就可能有較大規模的地震或造成海嘯，至於台灣南部海域規模8的地震週期約100年，8.5週期約250年，若要到規模9.0、和日本311地震同樣水準的地震，週期大約是1000年。

海底地震若透過陸上測站觀測，會因為距離較遠而有諸多侷限，因此地震觀測海纜的佈建變得相當重要。吳健富說，目前的海纜技術分為2種，其中一種是台灣東部海纜所使用的「嵌入式」技術，這種海纜可以適應較深的水深，足以應對台灣東部5000公尺深的海底環境，只要在陸上做好觀測儀器後，一路像下水餃一樣放下去，後續就能通過後續發射訊號推算觀測儀器當下所在位置。

吳健富進一步說明，正在建設中的南部海纜則是使用「節點式」海纜，只要放進海底後，就會固定在原地，不會像「嵌入式」海纜一樣，因為海底環境變動而飄移，且可以隨時使用水下機器人安裝、擴充儀器，但受到水下機器人能承受的水壓限制，僅能適用於3000公尺以內的水深。

節點式海纜節點。（吳健富提供）

嵌入式海纜。（吳健富提供）

吳健富接受本報《官我什麼事》節目專訪時提到，東部海纜使用的是「嵌入式」海纜，南部海纜則規劃使用「節點式」。（記者陳家睿攝）

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