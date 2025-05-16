馬里雅納海溝地震恐引發海嘯 氣象署強化南部海纜佈建

吳健富接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者陳家睿攝）

2025/05/16 10:10

〔記者林志怡／台北報導〕地震總是來得猝不及防，且迄今仍沒有任何預報手段，只能通過各種監測作為，即時掌握並示警。中央氣象署地震測報中心主任吳健富接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，氣象署已完成東部地震觀測海纜佈建，接下來將持續進行南部海纜建置，馬里雅納海溝的地質活動是其中一大監測重點。

台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊的交界處，本身就是地震發生熱區。吳健富說，地震站對掌握地震情況非常重要，考量維護需求，通常會從交通易達、訊號及供電穩定的地點設置，如果地震站距離震央位置過遠，定位將變得不明確，且有可能高估地震規模，震波傳遞到地震站所需的時間也會比較長。

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因此，雖台灣已建立國家級警報、強震即時警報、地震速報機制，但偶爾還是會因為測站分佈不均勻，出現錯估地震規模或震央位置的情況，如本月14日的嘉義大埔地震發生後，國家級警報卻響到了震度僅有1級的台東，讓民眾虛驚一場。

吳健富表示，為進一步掌握各地地震情況，氣象署已分3階段完成東部海域電纜式海底地震儀及海洋物理觀測系統建置，從頭城到枋山總計有9個觀測站，接下來將持續建置南部海纜。

對此針對南部海纜，吳健富指出，馬里雅納海溝就位於台灣南方，在1996年發生規模7.6的地震後，迄今已經近60年沒有較大規模的地震發生，這條海溝是否正在醞釀較大規模地震的能量，是未來需要關注的議題之一，南部海纜的一大任務就是持續監測馬里雅納海溝的地質活動情況。

吳健富提到，過去學者研究發現，南部規模8的地震週期約100年，規模8.5的地震週期則落在250年，規模9的地震週期則是1000年，目前可能仍在地震週期中途，但若再過40年，馬里雅納海溝真發生較大規模的地震，高雄仍會有4級震度，且台灣南部恐面臨5公尺高的海嘯。

另吳健富說，氣象署也持續發展測報技術，目前仍以「區域型」模式預警，需要3到4個測站的觀測資料、確認地震位置才能計算震度並示警，但學界的「現地形」模式以告知震央周遭有地形發生為目標，迅速提供告警訊息，只需1到2個測站資料即可，但誤差機率較大，目前氣象署仍在嘗試結合兩者的優勢。

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