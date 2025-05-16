05/16 各報重點新聞一覽

4月訪台的美國參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（左），在國會提出法案，要求簡化對台軍售流程，與北約（NATO）國家和北約夥伴國家（北約+）同等待遇。（資料照）

2025/05/16 06:58

自由時報

跨黨派參議員提豪豬法案 比照北約待遇 美加速對台軍售

四月率領跨黨派參議員訪台的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲，已在國會提出法案，要求簡化對台軍售流程，與北大西洋公約組織（NATO）國家和北約夥伴國家（北約+）同等待遇。

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罷綠連署涉造假 領銜人藍委助理收押 盧縣一助理張芳碩等犯法 另2幹部交保

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，因涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，檢察官前晚訊後向法院聲請羈押禁見，屏東地院昨天裁准將張芳碩羈押禁見。另兩名被告高男及連男，訊後各以十萬元交保，蕭榮明等八位證人則請回。

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分居妻上月聲請保護令 基隆地院還沒審理 夫竟悶死5歲兒

在基隆市環保局擔任司機的簡姓男子，不滿妻子堅持要離婚及爭奪五歲兒子扶養權，兩人後來分居，妻子同時提出要聲請保護令，簡男竟認為孩子是夫妻失和原因之一，前天中午從幼兒園接回後，在家喝悶酒，下午趁兒子睡午覺，拿枕頭悶死幼兒；基隆地檢署以簡男涉犯「成年人故意對兒童犯殺人罪」有逃亡之虞，昨向法院聲請羈押。

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聯合報

三度脫身 陳宗彥性招待案一審無罪

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市府期間接受酒店業者關說，收受性招待二次，被台南地檢署依貪汙等罪嫌起訴並建議從重量刑，台南地方法院昨宣判，合議庭認為無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，判陳無罪。

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妻提離婚…夫枕頭悶死5歲兒！「通常保護令」竟是悲劇禍首？

基隆簡姓男子疑因不滿妻子提離婚，遷怒五歲兒子，前天以枕頭悶死他。簡妻因被簡男家暴，上月才聲請「通常保護令」，還未核發就發生悲劇。衛福部保護司指出，通常保護令平均費時五十天審理，司法系統應設法縮短審理時間。

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中國時報

涉性招待 陳宗彥一審無罪

行政院前發言人陳宗彥因涉嫌接受業者關說及2次性招待遭起訴，台南地方法院認定證據不足，15日宣判陳無罪；但連姓及王姓業者均依媒介性交易罪，各判應執行1年、8月，均緩刑2年。藍委質疑，陳宗彥無罪理由居然是「陳董不一定是指陳宗彥」，但提供性招待的酒店業者卻都被判刑，實在弔詭。台南地檢署則表示，待收到判決結果後，再研議是否上訴。

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世壯運開幕式 賴清德不參加

2025雙北世界壯年運動會17日晚間將在台北大巨蛋舉辦開幕式，台北市長蔣萬安15日說，總統府通知賴清德總統確定無法出席，但會以賀電祝福活動圓滿順利。至於是否由行政院長卓榮泰代為參加？行政院表示，因院長行程前一天下午才會確定，所以目前不清楚能否出席。不過，民進黨北市議員許淑華透露，將由行政院政委史哲代表。

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罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩被收押禁見。（取自伍麗華臉書）

在基隆市環保局擔任司機的簡姓男子（中），涉拿枕頭悶死5歲兒。（記者林嘉東翻攝）

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