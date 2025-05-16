高溫飆36度！今東部易有陣雨 週末北東防午後雷雨

中央氣象署表示，今各地白天高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度。（資料照）

2025/05/16 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（16日）各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，南部近山區氣溫較高，局部地區有36度左右高溫發生機率，其他地區高溫也有30至32度，戶外活動請注意防曬並適時補充水分；各地低溫約22至26度。

離島氣溫方面，澎湖24至30度；金門23至30度；馬祖22至28度。

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天氣部分，各地多為晴到多雲的穩定天氣，花東地區及恆春半島局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢發生機率，宜蘭地區也有零星短暫陣雨，中午過後各地山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

17日、18日各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

19日至22日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；22日北部、東北部地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 24 ~ 32 26 ~ 34 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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