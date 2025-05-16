自備環保用品有好康！ 彰市2市場100元現金兌換200元加倍券

自備環保用品上菜市場，彰市民權、華陽市場就可憑100元現金兌換200元加倍券。（彰化市公所提供）

2025/05/16 06:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年大受歡迎的「好市加倍購」活動又來了！彰化市公所表示，為了減塑愛地球，培養民眾上傳統市場採買自備環保袋等用品的好習慣，今年5月經濟部再度推出用100元現金就能換到200元「加倍券」，今天（16日）早上8點半起在民權、華陽市場開始兌換！

彰化市公所指出，民眾今天一早只要到民權、華陽市場採買消費，不限金額與商品，並自備環保袋或是環保杯、餐具等，經工作人員確任後，就可以憑100元現金兌換到每張價值200元的加倍券在市場使用，每人每日只能兌換1份，換完為止。

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而民權、華陽市場都各自有加碼活動，民權市場前100位民眾，只要再憑50元銅板，就能買到100元抵用券，等於就是可用150元兌換300元加倍券。華陽市場則是使用加倍券在市場消費，再享95折，等於買越多，省越多。

這項活動去年推出就大受歡迎，只要活動起跑時間一到，市場就大排長龍，不到半小時就換光光，市長林世賢表示，錯過今天的話，最後一場是5月24日，希望民眾自備環保袋來市場採買，每個人只要能少用塑膠袋，就是愛地球啦！

自備環保用品上菜市場，彰市民權、華陽市場就可憑100元現金兌換200元加倍券。（彰化市公所提供）

自備環保用品上菜市場，彰市2市場100元現金兌換200元加倍券，還有加碼活動。（彰化市公所提供）

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