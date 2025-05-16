真的有「湖」了！高雄雙湖公園滯洪池 7月底完工

高市水利局在雙湖公園闢建可容4.2萬噸水量的滯洪池，讓雙湖公園擁有真正的湖。（記者王榮祥攝）

2025/05/16 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙湖公園因位於澄清湖、金獅湖中間而得名，水利局運用園內低窪地，啟動4.2萬噸滯洪池計畫，預計今年7月底可完工，兼顧滯洪與休憩功能，也讓雙湖公園可擁有真正屬於自己的「湖」!

高市議員何權峰質詢關切高雄防汛作為，針對三民區易淹水區域，訴求市府應持續擴充滯洪量，強化排水設施，以因應極端氣候不定時衝擊。

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水利局長蔡長展答詢時表示，大高雄目前有25處滯洪池、近5百萬噸滯洪量，但市府持續推動滯洪擴充計畫，今年與明年共推動13項新闢滯洪池或既有滯洪池擴充方案。

他進一步提到13項計畫中，今年底前可完成的有6項，共可增加約47.3萬噸滯洪量，最近可完工的包括三民區金獅湖、正義公園與雙湖公園（7月底前）。

其中雙湖公園前身為高雄規模最大的覆鼎金公墓，位於原高雄縣、市交界（三民、仁武），縣市合併後成為大高雄核心；市府於2016開始將45公頃墓區逾7萬座墳分批遷葬，2018完成，原址改造為雙湖公園。

取名雙湖、是因這裡位居澄清湖與金獅湖間，原址為公墓加上主要出入口需經殯葬處，致使公園完成後人煙罕至；市府計畫從距離殯葬處較遠的另個出口闢建新路，讓更多民眾可來園區休憩。

水利局進一步運用公園內的低窪區，闢建成可容納4.2萬噸的滯洪池，近期已動工、預估7月底可完工，不但可強化週圍防汛功能，也打造出真正屬於雙湖公園的「湖」!

有民眾散步到已有水的池畔，形容這裡真的是秘境，可爬上高處眺望市區、可以在樹林裡漫步，相信會越來越有人氣。

雙湖公園經過多年休養，加上人為干擾少，綠色植栽逐漸茂盛。（記者王榮祥攝）

雙湖公園高地可眺望高雄市區，與中山高左營系統交流道。（記者王榮祥攝）

高市水利局將運用雙湖公園內水池，規劃成可容納4.2萬噸水量的滯洪池。（記者王榮祥攝）

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