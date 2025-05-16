超狂「魚體盛」！ 黑鮪魚龍骨當盤子裝生魚片

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

2025/05/16 00:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚現正邁入「盛漁期」，有攤商突發其想，將原本屬於下雜甚至廢棄物的黑鮪魚龍骨「轉生」直接當作盤子用，超澎湃的擺盤成為真正的「魚體盛」，讓過路客搶拍，攤商信宏說，盼透過這樣吸睛模式，讓更多人在黑鮪季屏東嘗鮮。

屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，目前正是油脂及香氣最穩定的期間，饕客大多在此時到東港嘗鮮，不過，黑鮪魚雖然全身是寶，卻仍有部分部位難以被利用，像是黑鮪魚的龍骨，可使用的肉已經不多，因此「截頭去尾」後像是大盤子的龍骨，僅有一些人會收購回去熬湯，大多被直接丟棄或取可用部分打成飼料。

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東港華僑市場的攤商信宏說，雖然早就知道去掉肉的黑鮪魚龍骨就像是大盤子，但因為處理起來費時又費工，長年都沒有人真會拿來當盤子，這次試作的試驗成份高，並不會拿來當主打，主要還是取壯觀作為吸引客人上門。

信宏說，魚骨在魚販處理後一般都是下雜品，但若是要鎖定食用級的鮮度，加上運送及儲存，反而還要再出高價回購，但真的回到店內，所花費的空間及時間要怎麼開價都相當困難，因此大部分攤商根本也不會想這麼做，而他會著手實行，主要是為了回饋1年來好朋友及老顧客的支持，特別用龍骨當盤子的模式，讓顧客體驗所謂「真的魚體盛」。

信宏表示，這條黑鮪魚龍骨上方的各式生魚片如黑鮪魚的金三角、上、車腹及赤身、皮油等，而為了畫面好看，綠色「哇沙米」、白色干貝等大手筆配色，價值至少2萬元以上，但對他來說，招待好友們獲得的成就感無價，也因為太費工，像他天天處理生魚片的人處理起來也至少要半小時，未來不會正式販售，就是希望用好看澎湃的畫面吸引顧客來東港品嘗黑鮪魚。

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚龍骨直接被當成盤子。（記者陳彥廷攝）

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