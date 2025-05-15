發揮複合效果！台南「小巨蛋」7月招商 李宗霖建議串連捷運、公園

「南市運動藝文休閒園區」（小巨蛋）基地位置示意圖。（南市財稅局提供）

2025/05/15 23:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東區「小巨蛋」、「商4」兩大招商案進行中，未來如何與巴克禮公園、台南市文化中心、南台南站新站等周邊景點串連，發揮最大複合效果，台南基進黨議員李宗霖建議市府應完整規劃，創造城市新生活空間。

東區有「運動藝文休閒園區（小巨蛋）」和「東區商4」兩大招商案，由財政稅務局刻正辦理中。「運動藝文休閒園區」，正依《促參法》第42條進行可行性評估規劃，預估7月能正式對外招商。至於「東區商4」，招商文件已公開閱覽，預計月底前正式公開招商。

請繼續往下閱讀...

財政稅務局局長李建賢表示，南台南車站正在興建中，也有預留銜接的缺口，未來可以與小巨蛋、商4做連通。「小巨蛋」先前招商因業者財務規畫不可行而中止，但是招商計畫並未取消，仍積極尋求投資人，目前重新啟動規畫，包含容納2萬席位的「運動設施」兼作多功能展演空間，多元育樂體驗場館的「文教設施」，以及商業服務附屬設施，朝向複合型公共建設開發，預計今年下半年招商。

李宗霖舉1990年代法國巴黎拉維列特公園為例，該公園做了兩條直線的步道，貫串整個軸心，同時規劃出許多方型空間，讓步道或方型空間可以接到博物館、音樂廳，甚至其他重大設施。他要求運動藝文休閒園區和商4，要思考如何銜接到南台南車站或捷運站R2，將人行與商業空間串連在一起。

李宗霖表示，例如日本大阪或京都車站，已將車站和商業空間複合式連在一起，現南台南車站後站正興建中，與藝文園區、商4，甚至到巴克禮公園、文化中心，要如何進一步串連必須好好規劃。南鐵園道工程會延伸到南台南車站也必須有所串連，市府務必進行跨局處整合協調。

台南「小巨蛋」預定基地，未來朝複合型公共建設開發。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法