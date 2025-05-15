急救版Uber 「聽見AED」救活27人號召全民急救網

「聽見AED」行動平台透過APP或LINE群組呼叫鄰近自願救護者持AED或是來CPR。（聽見AED平台提供）

2025/05/15 22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣每年有超過2萬人因心因性驟停倒下，其中超過8成發生於醫院外，若能在倒下的黃金4分鐘內實施CPR並使用AED，生存率可提升至50%，「聽見AED」行動平台由一群急診醫師及資深救護員創建，透過APP或LINE群組呼叫鄰近自願救護者持AED或是來CPR，5年來成功救援27人起死回生，現在發起「希望之光」公益活動募款，優化系統、號召更多人加入救人行列及培訓課程。

「聽見AED」發起人、急診醫師陳治圩指出，平台啟動5年來已有超過2萬4000人加入，透過實名認證，核實身份資訊，可就近拿著AED去救人，如果是專業急救人士需上傳專業證照，則可選擇拿AED或是前往CPR，群組中有1、200名醫師，也有護理人員及救護員，從2020年APP上線、2023年改版LINE群組急救推播，已啟動逾8000件，救活27名到院前無呼吸心跳者（OHCA）出院。

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「聽見AED」從過去申請政府輔助，現在更發起民間力量，幫助更多人，也從台中、新竹、高雄、南投等地串聯全台，與全台消防局合作、串接，救護車出動同時，也呼叫急救案件周遭熱血的民眾收到通知，第一時間前往急救，把握黃金時間救援。

陳治圩表示，「聽見AED」首次發起百萬募款，與企業弗瑞蒂生技公司合作舉行第一場公益餐會，3小時就募集近70萬，將進行急救推廣、系統優化，以及與社區合作開放AED並設置警報器，將AED能擴大救助社區外民眾，目標先設置30處，另外也希望與google地圖合作，標示AED設置處，就近讓AED更快救人。

陳治圩也說，由於今年3月發生3歲童在宅溺斃事件，事後家屬與網友質疑，當時1名非義消或救護員人士到場協助急救CPR，現在消防局僅推播公眾場所，聽見AED持續救人，把關認證更嚴謹，並強化急救培圳課程、優化系統。

弗瑞蒂生技公司董事長賴珍珠表示，公司20多年來將營業額淨利30%投入公益，援助育幼院及弱勢生課後輔導課，現在也贊助聽見AED行列，號召更多人加入救人行動。

醫師陳治圩（左）與企業家賴珍珠號召民眾加入聽見AED急救及公益網絡。（記者蔡淑媛攝）

「聽見AED」行動平台發起公益晚會，吸引300人參與。（記者蔡淑媛攝）

聽見AED平台救起的民眾，在活動中感謝創辦醫師陳治圩。（記者蔡淑媛攝）

救護人員分享「聽見AED」救人心得。（記者蔡淑媛攝）

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