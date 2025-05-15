為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    急救版Uber 「聽見AED」救活27人號召全民急救網

    「聽見AED」行動平台透過APP或LINE群組呼叫鄰近自願救護者持AED或是來CPR。（聽見AED平台提供）

    「聽見AED」行動平台透過APP或LINE群組呼叫鄰近自願救護者持AED或是來CPR。（聽見AED平台提供）

    2025/05/15 22:57

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣每年有超過2萬人因心因性驟停倒下，其中超過8成發生於醫院外，若能在倒下的黃金4分鐘內實施CPR並使用AED，生存率可提升至50%，「聽見AED」行動平台由一群急診醫師及資深救護員創建，透過APP或LINE群組呼叫鄰近自願救護者持AED或是來CPR，5年來成功救援27人起死回生，現在發起「希望之光」公益活動募款，優化系統、號召更多人加入救人行列及培訓課程。

    「聽見AED」發起人、急診醫師陳治圩指出，平台啟動5年來已有超過2萬4000人加入，透過實名認證，核實身份資訊，可就近拿著AED去救人，如果是專業急救人士需上傳專業證照，則可選擇拿AED或是前往CPR，群組中有1、200名醫師，也有護理人員及救護員，從2020年APP上線、2023年改版LINE群組急救推播，已啟動逾8000件，救活27名到院前無呼吸心跳者（OHCA）出院。

    「聽見AED」從過去申請政府輔助，現在更發起民間力量，幫助更多人，也從台中、新竹、高雄、南投等地串聯全台，與全台消防局合作、串接，救護車出動同時，也呼叫急救案件周遭熱血的民眾收到通知，第一時間前往急救，把握黃金時間救援。

    陳治圩表示，「聽見AED」首次發起百萬募款，與企業弗瑞蒂生技公司合作舉行第一場公益餐會，3小時就募集近70萬，將進行急救推廣、系統優化，以及與社區合作開放AED並設置警報器，將AED能擴大救助社區外民眾，目標先設置30處，另外也希望與google地圖合作，標示AED設置處，就近讓AED更快救人。

    陳治圩也說，由於今年3月發生3歲童在宅溺斃事件，事後家屬與網友質疑，當時1名非義消或救護員人士到場協助急救CPR，現在消防局僅推播公眾場所，聽見AED持續救人，把關認證更嚴謹，並強化急救培圳課程、優化系統。

    弗瑞蒂生技公司董事長賴珍珠表示，公司20多年來將營業額淨利30%投入公益，援助育幼院及弱勢生課後輔導課，現在也贊助聽見AED行列，號召更多人加入救人行動。

    醫師陳治圩（左）與企業家賴珍珠號召民眾加入聽見AED急救及公益網絡。（記者蔡淑媛攝）

    醫師陳治圩（左）與企業家賴珍珠號召民眾加入聽見AED急救及公益網絡。（記者蔡淑媛攝）

    「聽見AED」行動平台發起公益晚會，吸引300人參與。（記者蔡淑媛攝）

    「聽見AED」行動平台發起公益晚會，吸引300人參與。（記者蔡淑媛攝）

    聽見AED平台救起的民眾，在活動中感謝創辦醫師陳治圩。（記者蔡淑媛攝）

    聽見AED平台救起的民眾，在活動中感謝創辦醫師陳治圩。（記者蔡淑媛攝）

    救護人員分享「聽見AED」救人心得。（記者蔡淑媛攝）

    救護人員分享「聽見AED」救人心得。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播