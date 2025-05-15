Hebe台南北門井仔腳鹽田開唱 5/17、18交管看這裡！

為了迎接17、18日北門井仔腳田馥甄首場演唱會和粉絲，北門區公所趕工完成進入井仔腳的區道南10線道路修繕。（洪有志提供）

2025/05/15 22:21

〔記者楊金城／台南報導〕田馥甄〈田調〉Live in Life 野地小巡演首場活動，5月17、18日將在雲嘉南濱海國家風景區著名景點台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦，〈田調〉以簡約舞台設計和鹽田夕照吸引歌迷，雲嘉南管理處今天（15日）說，配合演唱會，井仔腳鹽田將在明天（16日）下午2點起至18日休園，不開放參觀，遊客要注意。

交通疏導管制措施則為17、18日下午1點至晚上9點，管制路段為前往井仔腳的區道南10線和南15線路口起至井仔腳鹽田，沿線禁止路邊停車。泰安宮至鹽田南10路段除救難、工作車、接駁車、公車及居民車輛以外，其餘二輪及四輪機動力車皆不予通行。

請繼續往下閱讀...

因井仔腳停車場車位有限，雲嘉南管理處建議參加民眾停放至北門遊客中心停車場、北門區公所前停車場及北門運動公園。田迷憑門票可免費搭乘北門遊客中心大客車停車場至井仔腳泰安宮的田調接駁車。

雲嘉南管理處處長徐振能指出，從井仔腳瓦盤鹽田延伸到北門遊客中心周邊有自行車道、北門婚紗美地、水晶教堂、錢來也雜貨店等不少景點，歡迎歌迷藉機會串遊北門獨特風情，品嘗鹽花咖啡、鹽咖啡霜淇淋、鹽鹵咖啡豆花、虱目魚、蚵仔等美味，鹹味浪潮魅力絕對讓人不虛此行。

為了迎接井仔腳田馥甄首場演唱會和粉絲，井仔腳全庄動起來，北門商圈理事長洪有志說，泰安宮活動接駁車處雜草已派員割除，興安宮環境也整理，北門區公所趕工完成南10線的道路修繕，北門里辦公處也噴藥消除蚊蟲，希望17、18日演唱會兩天能讓田粉在北門留下良好印象。

田馥甄〈田調〉Live in Life 野地小巡演首場活動，5月17、18日將在台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法